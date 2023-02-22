عروض فلكلورية لفرق مهرجان أسوان احتفالا بتعامد الشمس على قدس الأقداس

قدّمت فرق مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون، فقرات من عروضها الاستعراضية احتفالا بتعامد الشمس على قدس أقداس معبد أبو سمبل، صباح اليوم، وسط آلاف الزوار من السياح الأجانب والعرب، والمصريين، وبحضور العديد من السفراء والمسؤولين المصريين وقيادات وزارتي الثقافة والآثار ومحافظة أسوان.

تفاعل كبير مع المهرجان

واستكملت فرق المهرجان عروضها أمام ساحة المعبد وقت التعامد في أجواء من البهجة التي نشرتها في أنحاء محافظة أسوان على مدار الأسبوع الماضي، منذ انطلاق المهرجان في 16 فبراير، والذي شهد على مدار أيامه إقبالا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظة وضيوفها، بالتزامن مع الظاهرة الفريدة.

أُقيم المهرجان برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة إيمان نجم، وهيئة التنشيط السياحي، ونظمته الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان.

21 فرقة فنية تشارك في المهرجان

شارك بالمهرجان 21 فرقة فنية، منها 10 فرق من دول فلسطين، والسودان، وسريلانكا، واليونان، وبولندا، والمكسيك، ورومانيا، وأندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وسلوفاكيا، وشاركت مصر بـ11 فرقة فنون شعبية هي أسوان، وتوشكى، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وبورسعيد، ومطروح، والحرية، والإسماعيلية، والعريش، والشرقية، قدمت عروضها بـ14 موقعا بمحافظة أسوان، منها 10 مواقع بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي وفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.

فعاليات المهرجان

وكانت فعاليات المهرجان انطلقت بديفيله نهري تلاقت فيه الفرق الفنية على ضفاف النيل الذى تزين بأعلام مصر والدول العشر المشاركة، ثم افتتحت الفعاليات بمسرح فوزي فوزي، وانطلقت بعدها الفنون الشعبية والتراثية لمصر والدول المشاركة على مدار خمسة أيام وسط إقبال كبير بمواقع فرع ثقافة أسوان وهي: قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة دراو، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة كلابشة، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، إضافة إلى جمعيات وأندية المحافظة، ثم بعروض فنية بجزيرة النباتات، واختتمت الفعاليات بحفل فني كبير بمسرح السوق السياحي بمدينة أبو سمبل، أمس، ليلة التعامد شهد تنوعا كبيرا ولافتا في العروض المقدمة من 400 فنان في عرض فني راق للثقافات سواء من الفرق الفنية المصرية أو الأجنبية.