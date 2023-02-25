تركيا تحول السفن السياحية العملاقة إلى مأوى لمتضرري الزلزال

ذكرت وسائل إعلام تركيا، أن السفن السياحية العملاقة في البلاد سيتم تحويلها لتكون مأوي لمتضرري زلزال شرق المتوسط الذي ضرب تركيا وسوريا فجر 6 فبراير الجاري، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

سفينة «أوريليا» السياحية العملاقة

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن من بين السفن سفينة «أوريليا» ووصلت الآن إلى شواطئ محافظة هاتاي التركية، وكانت قادمة من مدينة نابولي الإيطالية بهدف إيصال المساعدات لضحايا زلزال شرق المتوسط.

وتحتوي سفينة «أوريليا» على أكثر من ألف سرير بـ358 غرفة أي بمعدل 3 أسرة في الغرفة الواحدة، لنازحين من زلزال تركيا ولا يوجد مأوي لهم ويعيشون في أجواء برد قارس.

السلطات التركية تبذل قصارى جهودها لإيجاد حلول سريعة

وأكدت السلطات التركية، أنها تحاول بذل قصارى جهودها لإيجاد حلول سريعة لحل مشاكل متضرري الزلزال، والذين لا يجدون مأوي لهم إما عن طريق «المخيمات، أو المساكن المؤقتة، أو الفنادق، أو عربات القطارات المجهزة بالسرائر، أو السفن الساحلية».

وفي هذا الصداد، تحدث المدير العام للملاحة البحرية في وزارة النقل والبنية التحتية التركية، أونال بايلا، أنه تم إيواء 940 شخصا من متضرري الزلزال على متن السفينة الساحلية العملاقة «أوريليا»، وأن السرائر والمساكن المتوفرة داخل السفينة تستطيع استيعاب نحو 1100 شخص.