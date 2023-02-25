ندوة عن مبادرة «اتحضر للأخضر» في مركز طلعت حرب الثقافي غدا

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة تثقفية بعنوان «اتحضر للأخضر»، في الحادية عشر صباح غد الأحد، بالتعاون مع وحدة «الركن الأخضر» بوزارة البيئة.

وتهدف الندوة إلى توعية ذوي الهمم، وربات المنازل في كيفية الحفاظ على البيئة، من خلال إعادة تدوير المخلفات بالمنزل، وإعادة استخدامها في أشياء مبتكره ومفيدة.

تأجيل ندوة عمارة المدارس الإسلامية

كما أعلن صندوق التنمية الثقافية تأجيل ندوة اليوم، والخاصة بـ«عمارة المدراس الإسلامية وتاريخها»، مع الباحث يوسف أسامة، والتي ينظمها بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بقصر الأمير طاز، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للندوة لاحقًا.

حملة «اتحضر للأخضر»

وحملة «اتحضر للأخضر» مبادرة رئيس الجمهورية للوعي البيئي، وتهدف لحماية البيئة والتحول للأخضر، وهو حلم مشترك في الحياة في بيئة صحية وضمان استدامة الموارد والثروات الطبيعية.

وحسب التعريف بالحملة عبر الموقع الرسمي لوزارة البيئة، فإن حلم المبادرة لن يتحقق إلا بمشاركة جميع قطاعات الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للعمل سويا لتحقيق هذا الحلم لنخطو نحو تحقيق التنمية المستدامة.