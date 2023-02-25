حبس 4 متهمين بالنصب وخداع المواطنين في 45 واقعة بشبرا

أمرت جهات التحقيق بشبرا بحبس 4 أشخاص أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية الخاصة بهم بحجة فوزهم بجائزة مقدمة من إحدى شركات الاتصالات ويستولون على ما في حساباتهم من أموال وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

اعترافات عصابة النصب الإلكتروني بالقليوبية

وخلال التحقيقات اعترف المتهمون بارتكاب العديد من وقائع النصب على المواطنين واقتسام حصيلتها فيما بينهم، مشيرين إلى أن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تُستخدم فى الاتصال بالمواطنين والنصب عليهم في 45 واقعة نصب.

كانت معلومات سرية قد وردت للمقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة يفيد بتكوين 4 أشخاص تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق طلب تحديث بيانات البطاقات البنكية والاستيلاء على ما بها من مبالغ.

تفاصيل سقوط عصابة النصب الإلكتروني بشبرا

تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين الأربعة كونوا عصابة متخصصة فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية الخاصة بهم حيث يقومون بإيهام المجني عليهم بفوزهم بجائزة مقدمة من إحدى شركات الاتصالات ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية «كمصاريف إدارية»، لتمكينهم من الحصول على الجائزة المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالي و 20 هاتفا محمولا.

العقوبة المتوقعة

وأوضح عماد قزامل المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهمين التي نص عليها القانون هي الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لاستخدامهم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.