حالة الطقس غدا في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 لـ5 درجات مئوية، ليسود طقس بارد صباحا مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا أنه من المتوقع أن تكون هناك كثافة في الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 22- 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 22 - 13

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 22 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 11

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 24 - 09

- بني سويف 24 - 09

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 08

- سوهاج 25 - 09

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 12