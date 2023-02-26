«هنبنيها» تعلن الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة بوابات «دار مصر الشروق»

أعلن محمد حسن المتحدث الرسمي بإسم مبادرة «هنبنيها ونعمرها بسواعدنا» بمشروع «دار مصر» بمدينة الشروق، الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة لحفظ البوابات الإلكترونية الرئيسية، وتدشين جميع الأعمال المدنية وتركيب المطبات الصناعية بجميع البوابات، ومد كابلات الأسلاك الكهربائية للبوابات.

وأضاف محمد سن خلال تصريحات خاصة لـ « الوطن» وجهت مجموعة عمل المبادرة، الشكر إلى جميع المسؤولين بجهاز المدينة، بقيادة المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس محمود مبروك ممثل جهاز المدينة والمكلف بالإدارة والإشراف على شئون المشروع.

الانتهاء من تنفيذ أعمال كاميرات مراقبة البوابات الإلكترونية

وتابع حسن: «كما قدمت مجموعة عمل المبادرة الشكر لأحمد جمعة مسؤول ممثل شركة الصيانة على ما قدمه من عون ومساعدة لتنفيذ الأعمال المدنية وتركيب المطبات ومد الأسلاك، وغيره من أعمال لصالح رواد مشروع دار مصر السكني بمدينة الشروق».

وقال محمد حسن، نسعى حالياً للانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الخاصة بالبوابات، على أن يتم الإعلان قريبا عن مشروعات جديدة للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للملاك في أول مشروع سكنى حكومي، نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثله في جهاز مدينة الشروق.

من جانبه قال كريم الأمير مؤسس المبادرة ، توجهنا لجهاز تنمية مدينة الشروق، لعرض عدد من المقترحات، وفوجئنا بتحمس المهندس علي سعد رئيس جهاز المدينة، لجميع ما تقدمنا به من مقترحات لتطوير وإعمار التجمعات السكنية بمشروع دار مصر التابع لوزارة الإسكان، ونهدف في المقام الأول لعودة الروح وإحياء العلاقات الإنسانية بين ملاك المشروع.

مبادرة «هنبنيها ونعمرها بسواعدنا»

وأضاف عمرو شوقي المحامي، عضو مبادرة «هنبنيها ونعمرها بسواعدنا» وأحد ملاك دار مصر، الدعوة للمبادرة جائت بالتزامن مع دعوة الرئيس السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة، ونتمنى أن تنتشر المبادرات الجادة، التى تهدف لتطوير وتجميل الميادين العامة والمتنزهات، ودعم الأسر الأكثر إحتياجًا والأولى بالرعاية، حتى تتكامل المبادرات، وتتوحد الجهود وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .

وقال محمد طارق عضو المبادرة، إن المبادرة بدأت بإعادة تنظيم الدخول والخروج لمشروع دار مصر مدينة الشروق، للحد من دخول الغرباء، ببوابات إلكترونية، وتجميل وإنارة البوابات الرئيسية للمشروع، خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما تضمنت المبادرة إنشاء مطبات صناعية ذكية، بهدف الحد من الحوادث داخل المشروع حرصا على سلامة وحياة المواطنين.

وأضاف: «مستمرون في تقديم الخدمات، ومستعدين لنقل خبرتنا لأي تجمع سكنى، مشيراً إلى ضرورة تبني هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمطالب الملاك، وتوفير متنزه رئيسي للأطفال، بقطعة الأرض الكائنة بين المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضح أن مشروع دار مصر حتى الآن بدون متنفس للأسر والأطفال، وهو ما يتسبب في زيادة حالة العنف بين الأطفال، ويتطلب تدخلا فوريا سريعا حرصا على صحة وسلامة ملاك المشروع من الأطفال والشباب.

أيمن: تواصل أجهزة المدن الجديدة مع المواطنين يساهم

وقال المحاسب أيمن سعد عضو المبادرة، التواصل الدائم بين الأهالي وأجهزة المدن الجديدة، يساهم للوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما تطرحه الدولة من مشروعات، حتى يستفيد الجميع من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.