المتهمان بالاتجار في العملة بالمعادي يعترفان: «كنا عايزين نكسب كتير»

خضع المتهمان بقضية الاتجار بالعملات الأجنبية بالمعادي، لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة استمرت لـ3 ساعات، اعترفا خلالها بامتلاكهم الأموال للاتجار بها وتحقيق الربح غير الشرعي، إذ قال أحدهما: «كنا بنتاجر في العملة الأجنبية لأن بيعها برا بيجيب فلوس كتير وفي ناس كتير أوي بياخدوها عشان هما كمان يكسبوا فيها».

اعترافات شريك المتهم

وأضاف المتهم الثاني أنه كان يعرض تلك العملات عن طريق تصويرها فيديو وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتحقيق الربح غير المشروع وبيعها خارج السوق المصرفية قائلا: «الأجنبي أغلى».

وعقب انتهاء التحقيق أمرت النيابة العامة حبس المتهمين الأول والثاني لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت سرعة إجراء التحريات بالواقعة وعرض المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وحول العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة

تعود كواليس الواقعة لوصول لقسم شرطة المعادي بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في النقد الأجنبي، وحوزته على مبالغ مالية نتيجة ذلك النشاط الإجرامي.

وتبين أنّ بحوزته مبلغ مالي لعملات أجنبية مقلد، وسلاح أبيض واعترف بحيازته للمبلغ المالي بقصد ترويجها على عملائه، وأقرّ بتحصله عليه من أحد الأشخاص «شريكه».

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم.