تقرير: سوق المحمول تفقد 4 ملايين مشترك في 2022

فقدت سوق المحمول في مصر نحو أربعة ملايين مشترك في عام 2022، حيث تراجع أعداد مشتركي الهاتف المحمول إلى 99.38 مليون مشترك مقابل 103.45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2021، بنسبة تراجع اقتربت من الـ 4%، وفقا لما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ارتفاع اعداد مشتركي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول

وكشف تقرير موجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ارتفاع أعداد مشتركي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول، حيث وصلوا إلى 69.06 مليون مشترك بنهاية العام 2022، مقابل 63.44 مليون مشترك في نفس الفترة من العام 2021، بزيادة بلغت حوالي 5.64 مليون مشترك فى عام، بنسبة نمو سنوية فاقت الـ 8%.

زيادة عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة

وتابع التقرير، أن مستخدمي الإنترنت فائق السرعة وصلت أعدادهم إلى 11.04 مليون مشترك مقابل 10.07 مليون مشترك فى نهاية 2021، بزيادة اقتربت من المليون مشترك جديد خلال عام وبنسبة نمو بلغت 9.58%.

التوزيع الجغرافي لمشتركي الإنترنت فائق السرعة

وأوضح التقرير التوزيع الجغرافي لمشتركي الإنترنت فائق السرعة، حيث بلغت نسبة المشتركين الأعلى في القاهرة الكبرى بنسبة توزيع حوالى 36%، واحتلت القاهرة الكبرى المرتبة الثانية بنسبة 35%، فيما وصلت النسبة في محافظات الوجه القبلي 15%، والإسكندرية ومطروح بلغت نسبة التوزيع بها 9%، وأخيرا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بلغت نسبة التوزيع لمشتركي الإنترنت بها حوالي 5%.

توصيل الإنترنت فائق السرعة لقرى «حياة كريمة»

وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عدد كبير فى المشروع القومى لـ«حياة كريمة» تشمل توصيل خدمات الانترنت فائق السرعة وتحسين خدمات المحمول المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير الخدمات البريدية، وتنمية القدرات الرقمية ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمي منتج.