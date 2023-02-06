محافظ القليوبية: 7 معارض أهلا رمضان بمدن وأحياء المحافظة

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية معرضين جديدين ضمن سلسلة أهلا رمضان بمدينتي قليوب وشبين القناطر استمرارا للتوسع في المعارض لتصبح 7 معارض تم إقامتها للمواطنين، حيث تم افتتاح معارض بنها وحي غرب شبرا الخيمة والخانكة والقناطر الخيرية وطوخ خلال الأسابيع الماضية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف، لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار

توافر السلع الغذائية الأساسية

تفقدَّ محافظ القليوبية ومرافقيه أقسام المعارض المختلفة والتي شملت كافة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30%، للتخفيف على المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار ومنها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والأرز بجميع نسب الكسر والمكرونة والسكر والزيت والبقوليات والخضار والفاكهة والعسل والعصائر، وجميع مستلزمات شهر رمضان المُعظم من التمور والياميش والزبيب وجوز الهند، كما اطمأن على جودة المنتجات وتوافر كافة السلع وحرص على التعرف على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق .

وتجدر الإشارة إلى أن معرض أهلا رمضان بقليوب مقام على مساحة 400م2 بعدد 6 باكيات ومعرض أهلا رمضان بشبين القناطر مقام على مساحة 500م2 بمشاركة 18 عارضا بعدد 20 باكية.

افتتاح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة

وأوضح محافظ القليوبية ،أنه سيتم افتتاح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن هذه المعارض تقدم أنواعا مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة، وبأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الأعباء عنهم، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن.

كما وجه الهجان بتكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لمكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار أو إخفاء سلع تموينية.

مرور يومي على معارض أهلا رمضان

ووجه الهجان رؤساء المُدن والأحياء بإستمرار التنسيق مع مسؤولي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، للمرور اليومي على معارض «أهلا رمضان»، بالإضافة إلى المرور على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية (أسواق عامة وهايبرات وسوبر ماركت)، للتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وعدم المغالاة في الأسعار، مع التشديد بالإلتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع كل سلعة على حدة، مؤكداً على اليقظة التامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، مع استمرار عرض التقرير اليومي لحالة المعارض والأسواق بجميع أنحاء المحافظة.