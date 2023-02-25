عاجل.. تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية في يوم واحد

انخفضت أسعار الذهب، اليوم السبت، بقيمة جنيه للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، التي أوضحت أنّ عيار 21 يسجّل حاليا نحو 1679 جنيها، مقارنة بـ1680 جنيها صباحا.

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1919 جنيها، وعيار 18 نحو 1439 جنيها، وعيار 14 نحو 1119 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار بيان تقرير الأسعار على موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و432 جنيها بانخفاض 8 جنيهات عن سعر الصباح، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1.812 دولارًا للأوقية.