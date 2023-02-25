أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 1683 جنيها

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة خلال منتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ وصل سعر جرام عيار 24 إلى 1923 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13464 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1675 جنيها للبيع و1683 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 1914 جنيهًا للبيع و1923 جنيهًا للشراء.

وبلغ عيار 22 إلى 1755 جنيها للبيع و1763 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 1436 جنيهًا للبيع و1443 جنيهًا للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1117 جنيهًا للبيع، و1122 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 957 جنيهًا للبيع، و962 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 13400 جنيه للبيع، و13464 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 59534 جنيهًا للبيع، و59819 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب مليون و914 ألفا و286 جنيها للبيع، ومليون و923 ألفا و429 جنيها للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 58.27 دولار أمريكي بما يعادل 1779 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 53.41 دولار أمريكي أي نحو 1630 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 50.99 دولار أمريكي أي نحو 1556 جنيها.

- عيار 18 وصل إلى 43.70 دولار أمريكي بما يعادل 1334 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 33.99 دولار أمريكي، أي نحو 1037 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.14 دولار أمريكي بما يعادل 889.26 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 21.85 دولار أمريكي بما يعادل 666.95 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,812 دولار أمريكي أي نحو 55312 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ407.90 دولار أمريكي أي نحو 12450 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ58,270 دولار أمريكي أي نحو مليون و778 ألفًا و516 جنيها.