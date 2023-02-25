برودة شديدة ليلا في طقس الأيام المقبلة.. تعرف على أكثر المحافظات تأثرا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة طقس خلال الأيام المقبلة، بأن يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، خلال النهار، مع استمرار البرودة خلال الصباح والليل.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن حالة الطقس الأسبوع الجاري حتى الجمعة المقبل 3 مارس، تشهد تغييراً من مناطق إلى أخرى، خاصة في درجات الحرارة التي تتباين خاصة خلال ساعات الليل، وتصل لحد الصقيع.

أماكن تشهد برودة شديدة خلال ساعات الليل

وأوضح بيان الأرصاد أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بأن هناك أماكن تشهد برودة شديدة خلال ساعات الليل، في شمال الصعيد ووسط سيناء، فيما يكون الطقس باردا ليلاً على معظم أنحاء الجمهورية.

وتابع بيان الأرصاد أن طقس الأيام المقبلة، خلال النهار يتباين من منطقة لأخرى، حيث يكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية والغربية والقاهرة وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية معظم ساعات النهار.

وأشار بيان الأرصاد إلى أن حالة الطقس المعتدلة خلال الأسبوع الجاري، سوف تستمر لكنها ستكون مصحوبة بارتفاع فى درجات الحرارة، تتفاوت بين 3 إلى 5 درجات.

وقال البيان إنه ابتداء من الغد الأحد تكون العظمى في القاهرة والوجه البحري 22 والصغرى 14 درجة، والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس متوقع أن تكون العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.