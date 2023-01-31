الأرصاد الجوية تكشف طقس الأيام القادمة.. وموقف سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى والعظمى خلال طقس الأيام القادمة على أنحاء الجمهورية كافة، حيث تصل إلى 9 درجات على القاهرة الكبرى غدا.

الأرصاد الجوية تكشف طقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس الأيام القادمة يشهد استقرارا ملحوظا، خاصة من الخميس المقبل، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الغربية للبلاد، بين متوسطة وخفيفة، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا.

أمطار على المحافظات

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار الطقس الممطر غدا الأربعاء على عدد من المحافظات الساحيلة وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشرقية، وتمتد خفيفة الى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة خلال طقس الأيام القادمة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الأيام القادمة على محافظات الجمهورية كالاتي:-

درجات الحرارة غدا الأربعاء 1 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: العظمى 17والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى21 والصغرى 09.

درجات الحرارة الخميس 2 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 13.

درجات الحرارة الجمعة 3 فبراير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.