محافظ الروتاري لـ«السفيرة عزيزة»: المتحف الكبير يعبر عن عراقة مصر

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «احتفالية نشاط الروتاري ودورهم في التنمية بمصر داخل المتحف المصري الكبير».

وقال عماد عبدالوهاب محافظ الروتاري في مصر: «عندما اخترنا هذا المكان، تعمدنا أن يكون معبرا عن عراقة وحضارة مصر وحاضر مصر ومستقبل مصر».

وأضاف أن المكانَ ينقل للعالم كله صورة مفادها أن مصر جميلة وعريقة، مشيرًا إلى أن الروتاري يخدم المجتمعَ في كل مجالات مثل الصحة والتعليم والخدمة المهنية وكل مجالات الخدمة.

وقالت ماجدة الألفي رئيس الصورة العامة للروتاري في مصر: «كلنا ندعم المجتمع والتنمية المستدامة، واليوم، فإن روتاري 9 دول، والجميع هنا سعيد ويرغب في التعاون معنا، والمكان جميل للغاية».

وقال جورج عازار محافظ الروتاري في لبنان: «نحن اليوم في المنطقة 2452 بدعوة من محافظ الروتاري في مصر محافظ المنطقة 2451 لنقوم بعمل مشروع مشترك بين المنطقتين».

وقالت الفنانة ليلى علوي: «منبهرة وسعيدة جدا لأن الإيفنت في المتحف المصري الكبير، وسعيدة بالمشاركة في إحدى فعاليات المتحف قبل الافتتاح الرسمي والعالمي، مجهود الروتاري مقدر من جانب الجميع، وكل الشخصيات به يتنافسون لتقديم الخير».