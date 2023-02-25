قافلتان طبيتان لدعم المرضى غير القادرين بكفر الشيخ.. الكشف والعلاج مجانا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، قافلتين طبيتين بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ استهدفت توقيع الكشف الطبي على 310 مرضى، ضمن المرضى غير القادرين بقريتي «أبو حمودة، والأبعادية» ومدينة الحامول، بمركز الحامول، وقريتى «كفر المنشى، والرشاد»، بمركز كفر الشيخ، وقريتي «السيد البدوى، والدقاينة»، بمركز مطوبس، وقرية «جماجمون»، بمركز دسوق.

الكشف الطبي على المواطنين من غير القادرين بجميع التخصصات

وأعلن السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن تنظيم القافلتين جاء في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن القافلتين قاموا على مدار يومين، حيث تضمنوا الكشف الطبي على المواطنين من غير القادرين بجميع التخصصات من «صدر، وعيون، وأعصاب، وعظام، ومخ وأعصاب، وسمعيات، وجراحة عامة، وأطفال، وباطنة، ومسالك»، بتكلفة إجمالية بلغت 26 ألفا و925 جنيهاً.

رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء

وثمّن «مسلم»، دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، لافتاً إلى أن تلك الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة، والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية، لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

تحمل نفقات انتقال المرضى ذهاباً وعودة

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بدايةً بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مروراً بجراحات الشبكية وصولاً إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تماماً.