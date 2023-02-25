الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة ونشاط رياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، ليسود طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

توقعات طقس الـ72 ساعة القادمة

أضافت الأرصاد، أن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، تشهد ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تترواح من 2 إلى 5 درجات مئوية، مع وجود فرص لتكون الصقيع على المزروعات بوسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار.

طقس الأحد 26 فبراير 2023

أوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس الأحد 26 فبراير، تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للأتربة والرمال على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 27 والثلاثاء 28 فبراير 2023

حالة الطقس خلال الاثنين 27 والثلاثاء 28 فبراير، تشهد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للأتربة والرمال على فترات متقطعة، وتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الأحد 26 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

درجات الحرارة الاثنين 27 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

درجات الحرارة الثلاثاء 28 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14.