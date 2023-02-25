لكمة مجهولة السبب تؤدي إلى ضياع نصف جمجمة شاب بريطاني: يعيش بخوذة

كابوس مخيف يعيش فيه حاليا الشاب الريطاني برادن سترومبرج، بعد أن فقد نصف جمجمته نتيجة لكمة غامضة تلقاها دون أن يدري سببها، وتسيطر عليه حالة من القلق والخوف، خوفا من تلقيه ضربة أخرى تقضي على حياته نهائيا.

لكمة غامضة دون سبب

في أحد الأيام خرج صاحب الـ27 عاما، برفقة خطيبته، للتجول في أحد المتاجر البريطانية، لم تمر سوى لحظات قليلة حتى فاجأه أحد العمال بلكمة قوية وجهها له دون أي سبب يذكر، مما نتج عنها إصابة وجهه ورأسه وتركه ملقى على الأرض فاقدًا للوعي، حسب ما نُشر في الموقع البريطاني «METRO».

حسب الموقع البريطاني، تعرض برادن سترومبرج، القاطن في نوتنجهامشاير البريطانية، إلى لكمة قوية في وجهه ورأسه من عامل في المتجر الذي كان يتجول به برفقة خطيبته، إذ هاجمه العامل من الخلف، دون أن يدري الشاب.

إزالة الجزء الأيمن من جمجمة الشاب البريطاني

وعلى ثرغ هذه اللكمة، نُقل «رادن» إلى المستشفى، وفي محاولة يائسة من الأطباء في إنقاذ حياته، اضطروا إلى إزالة الجانب الأيمن من جمجمته، ودخل بعدها الشاب في غيبوبة لمدة 15 يوما، قبل أن تحدث المعجزة ويتعافى بأعجوبة.

ارتداء خوذة بشكل دائم لحماية باقي الجمجمة

حالة من الصدمة والقلق أصيب بها الشاب البريطاني، بعد إفاقته من الغيبوبة وعلم بأنه سيكمل حياته بنصف جمجمة، ويتعين عليه الآن أن يرتدي خوذة لحماية دماغه غير المحمية كلما غادر المنزل، فيما ينتظر جراحة أخرى، لتركيب جمجمة من التيتانيوم، حتى تمكنه من العودة إلى العمل وممارسة حياته بشكل طبيعي.