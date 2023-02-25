أسعار الجِبَن بمعارض أهلا رمضان 2023 في المحافظات

أوشك شهر رمضان المبارك على الاقتراب، هذا ويستعد المواطنون لاستقباله باستعدادات خاصة، كتجهيز الأطعمة التي تلائم وجبتي السحور والإفطار، كما أن أبرز أصناف الأطعمة والسلع الغذائية على مائدة السحور الجبن ومشتقات الألبان، وفي هذا الصدد تستعرض بوابة «الوطن» أسعار الجِبَن بمعارض أهلا رمضان 2023 بمحافظة الشرقية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الجبن بمعارض أهلا رمضان، حيث يعد الجبن بأنواعه وجبة أساسية على مائدة طعام السحور خلال شهر رمضان المبارك، فضلا عن مشتقات الألبان.

ويوضح هاني السيد بحسابات الغرفة التجارية بالشرقية أسعار الجبن بمعارض أهلا رمضان 2023 وبعض السلع الغذائية بالشرقية كالتالي:

أسعار الجبن بمعارض أهلا رمضان 2023 بالشرقية

سعر كيلو جبنة براميلي 105 جنيهات.

سعر كيلو جبنة تلاجة «شركات» 86 جنيها.

سعر كيلو خليط من جِبَن شيدر موزاريلا رومي 90 جنيها.

سعر كيلو جبنة رومي عجينة معتقة 180 جنيها.

سعر كيلو جبنة رومي عادية 160 جنيها.

سعر كيلو لانشون 70 جنيها.

سعر كيلو لانشون نوع آخر 160 جنيها.

سعر كيلو جبنة دومتي نصف كيلو 30 جنيها.

سعر كيلو مورتة 80 جنيها.

سعر كيلو قشطة 86 جنيها.

سعر كيلو جبنة خلطات 118 جنيها.

سعر كيلو سلطة لانشون 70 جنيها.

سعر رنجا مخلية 110 جنيهات.

سعر كيلو بطارخ 180 جنيها.

سعر زبادي 4 عبوات 75 جرام الواحدة 15 جنيها.

سعر كيلو جبنة قديمة 120 جنيها.

سعر حلاوة طحينية سايبة 66 جنيها.

معلبات حلاوة حسب النوع ووزن العبوة 79 59 60 50 جنيها.

متراوح سعر لبن معلب «شركات» لتر 25 و28 جنيها.

سعر عبوات عصاير عبوة لتر فراولة 43 ورد أناناس.

نعناع 58 جنيها.

أسعار الجبن ومنتجات الألبان بالإسكندرية

وحسبما أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية أسعار الجبن كالتالي :

الجبن الرومي 148 جنيها بدلا من 160 جنيها.

سعر كيلو اللبن الجاموسي 20 جنيها بدلا من 29 جنيها.

الرقابة على الأسعار بمعارض أهلا رمضان

وأكد محمد سعد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مديرية التموين تتابع الأسعار وتلزم البائعين بالتخفيضات المتفق عليها مع ديوان المحافظة، لافتا إلى أن الإقبال ملحوظ على المعارض بالمحافظة.