افتتاح معرض جديد لـ«أهلا رمضان» بالدقي.. تخفيضات تصل 30%

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور محمد علي مارم سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة عميد السلك الدبلوماسي العربي معرض «أهلًا رمضان» الذي أقامه مجلس الأعمال اليمني في مصر لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مُخفضة بحي الدقي الذي يُقام تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء وتحت رعاية محافظ الجيزة وسفير دولة اليمن بالقاهرة.

أقسام المعرض ضمت السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أنه عقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة ومرافقيه أقسام المعرض المختلفة التي ضمت السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي ومختلف السلع الغذائية والتموينية وقسم الأجهزة الكهربائية.

إقامة المزيد من المعارض لرفع العبء عن كاهل المواطنين

أكد محافظ الجيزة للمواطنين استمرار إقامة المعرض حتى نهاية شهر رمضان لتلبية احتياجاتهم، لافتًا إلى أن الدولة تواصل جهودها وبالتعاون بين الجهات نحو إقامة المزيد من المعارض لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الأزمة العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع مشيرًا إلى أن منافذ أهلا رمضان التي أقامتها محافظة الجيزة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين عليها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أكد المحافظ استمرار التوسع نحو إقامة المعارض السلعية لتغطية كافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين.

توفير كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر

وثمن المحافظ الشراكة الفاعلة لسفارة اليمن بالقاهرة والجالية اليمنية بمصر وللجهات والشركات المشاركة فى تنظيم هذا المعرض وتوفير كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 30%.

مراقبة الأسعار بمعارض أهلا رمضان

وجه المحافظ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بمعارض أهلا رمضان بكافة المعارض المقامة والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة لتخفيف العبء على المواطنين.