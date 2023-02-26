إجراءات يجب اتباعها في حالة وقوع الهزات الأرضية: لا تحاول الهرب من المنزل

نشرت محافظة القليوبية، في بيان توعوي لها، عددا من الإجراءات والاحتياطات الوقائية اللازمة في حالة وقوع الهزات الأرضية والزلازل التي يجب اتباعها في حالة حدوث هزة أرضية أو زلزال تجنبا للخسائر البشرية وحفاظا على الأرواح.

«الوطن» تستعرض الإجراءات والاحتياطات الوقائية اللازمة في حالة وقوع الهزات الأرضية، وفق بيان محافظة القليوبية.

- إذا كنت داخل المنزل أو مكان العمل لابد أن تلتزم بالهدوء ولا تحاول الهرب من المنزل

- اجمع جميع أفراد أسرتك

- الالتزام بالانخفاض أرضا أسفل طاولة متينة مثلاً

- تغطية الرأس والرقبة والثبات على هذه الوضعية حتى انتهاء الزلزال

- إذا كنت داخل المبنى أثناء وقوع الزلزال، يجب عليك البقاء هناك وعدم الخروج لأن معظم الإصابات تحدث عندما يحاول الأشخاص التحرك

- يجب عليك الابتعاد عن النوافذ والمواد التي قد تسقط

- تجنب استخدام المصاعد والأدراج

إجراءات وإحتياطات خلال الوجود خارج المبنى أثناء الهزة الأرضية

- إذا كنت خارج المبنى اثناء حدوث الزلزال فيجب عليك الانتقال إلى منطقة بعيدة عن الأبنية مع تجنب الوقوف أسفل أسلاك الكهرباء أو الإشارات الضولية أو أي شيء آخر قد يسقط قد يؤذيك

- في حال وقوع الزلزال اثناء قيادتك المركبة فيجب عليك التوجه إلى جانب الطريق وإيقاف المركبة

- تجنب الاصطفاف أسفل الجسور والأشجار واللافتات وخطوط الكهرباء التي قد تسقط على المركبة

- إذا كنت في السرير عند حدوث الزلزال يجب عليك الثبات في مكانك مغطيا راسك بالوسادة وبإمكانك الانتقال إلى مكان آخر أمن فقط إذا كان مهددا بوقوع أي أشياء ثقيلة من فوقك

- اذا كنت داخل المصعد أثناء الزلزال أضغط علي جميع أزرار الطوابق بلوحة المصعد وغادر المصعد بمجرد توقفه

- تجنب إشعال النار أو أي شعلة لأنه قد يكون هناك تسريب غاز يؤدي إلى الحرائق والانفجارات

- اهتم دائما بطمأنة وتهدئة الأسرة وخاصة الأطفال سواء كنت داخل المنزل أو في أي مكان آخر بأي وسيلة

كيفية التعامل لحماية ذوي الهمم خلال الهزة الارضية والزلزال

ونوه البيان إلى أنه في حال كان الشخص من ذوي الهمم يستخدم الكرسي المتحرك، يجب عليه الانتقال إلى مكان آمن مع ضرورة إغلاق حركة العجلات بعد ذلك، وتغطية الرأس والرقبة.

وناشد البيان المواطنين والأهالي بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية بكل دقة، تجنبا لحدوث الإصابات والحوادث وزيادة عددها مع نشر الوعي المستمر بين الأفراد جميعا في جميع الأماكن والمنازل وأماكن وجود الناس والعاملين في المنشآت وأماكن التجمعات.