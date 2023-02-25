إصابة 19 شخصا جراء انفجار خلال ماراثون في الكاميرون «فيديو»

أصيب أكثر من 19 شخصا، خلال انفجار في ماراثون رياضي بمدينة بويا جنوب غرب الكاميرون، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وأوضح طبيب في غرب الكاميرون، أن 19 رياضيا يتلقون العلاج بعد إصابتهم السبت جراء عدة انفجارات صغيرة خلال سباق عدو في المنطقة التي يقاتل فيها انفصاليون ناطقون بالإنجليزية القوات الحكومية.

529 رياضيا شاركوا في الماراثون

فيما لم تصدر السلطات في بلدة بويا بمنطقة جنوب غرب الكاميرون أي تعليق على الحادث.

يشار إلى أن 529 رياضيا كانوا يركضون لصعود أعلى جبل في غرب ووسط أفريقيا في إطار سباق جبل الكاميرون للأمل، وشارك في السباق رياضيون من شرق ووسط وشمال أفريقيا وفرنسا.

#Cameroun Une série d'explosions survenues lors de la course #RunofHope sur le Mont Cameroun a blessé 19 athlètes.

L'attaque semble avoir été revendiquée par l'#ADF de l'état autoproclamé d'Ambazonia pic.twitter.com/uStYFrdOiW — jfgino (@jfgino) February 25, 2023

استهداف قوات النخبة في الكاميرون

وأعلن الجناح المسلح لمجلس «إدارة أمبازونيا» واحدة من جماعات الميليشيات الانفصالية ضد الحكومة الكاميرونية، مسؤوليته عن الانفجارات.

وأوضح المتحدث باسم الجماعة كابو دانيال: «هدفنا الأساسي كان قوات النخبة الكاميرونية التي كانت تتولى مهمة تأمين الرياضيين، لن نسمح للكاميرون بمواصلة الاحتلال»، وفقا لوكالة أنباء رويتزر.