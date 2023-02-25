اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «تنمية سيناء» استراتيجية شاملة تغير وجه الحياة في شبه الجزيرة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مشروعات قومية للبناء والتعمير في جميع المجالات.. وحزمة حماية اجتماعية لدعم المواطنين

تنميــة سينــاء.. استراتيجية شاملة تغير وجه الحياة في «شبه الجزيرة»

مليار جنيه للتنمية في 8 سنوات.. و358 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات قومية

و3 مراكز لخدمة المستثمرين.. وتمويل 47 ألف مشروع صغير بـ 2 مليار جنيه

محافظ شمال سيناء: الرئيس وجّه بضرورة أن تكون التنمية شاملة بكل المحافظة.. ورئيس «دفاع النواب»: الدولة وضعت سيناء على خارطة التنمية بمئات المشروعات.. وإلغاء «الطوارئ» انتصار للدولة

إنشاء 6 مدن جديدة.. و131 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. وخبراء: شبكة الطرق تربطها بالقاهرة والمحافظات لدعم الاستثمار

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يقفز 94% في الربع الأول.. وخبراء: تصويت على الثقة في الاقتصاد المصري

الرئيس يوجِّه بتوفير الدعم لتطوير قدرات الشباب ومساندة شركات قطاع الاتصالات

نماذج لتدريب طلاب الثانوية على امتحانات نهاية العام

إطلاق استراتيجية تطوير التعليم العالي 7 مارس

«السيسي» يشيد بدور رئيس قبرص المنتهية ولايته في دعم التعاون الثلاثي بين بلاده ومصر واليونان

وزير البترول: مصر أصبحت مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة

«الزراعة»: توفير سلع غذائية للمواطنين بتخفيضات 40%

«جبالي»: مصر صاغت رؤية شاملة لإنقاذ العرب من الفوضى

الصفحة الثانية

استراتيجية شاملة تغير وجه الحياة في «شبه الجزيرة»

مشروعات قومية للبناء والتعمير في كافة المجالات.. وحزمة حماية اجتماعية لدعم المواطنين

في 8 سنوات.. 700 مليار جنيه للتنمية والبناء و358 مليار جنيه للمشروعات القومية

قيادات وأهالي سيناء: خطط التنمية تحول شمال سيناء لمنطقة جاذبة للاستثمارات بـ«أيدي مصرية»

محافظ شمال سيناء: الرئيس وجَّه بضرورة أن تكون التنمية شاملة بكل المحافظة.. ورئيس «تعمير سيناء»: 4 مليارات جنيه لمشروعات التعمير بالجهاز

«العوضي»: ما شهدته مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص في السنوات الماضية كان إنجازا غير مسبوق

رئيس «دفاع النواب»: الدولة وضعت سيناء على خارطة التنمية بمئات المشروعات الكبرى

الصفحة الثالثة

11.2 مليار جنيه استثمارات حكومية في موازنة 2023.. والنسبة الأكبر للزراعة

«شعيب»: إنشاء 8 تجمعات زراعية و13 تجمعا تنمويا بسيناء.. و«سلام»: 50 ألف نسمة الطاقة السكانية لـ«رفح الجديدة»

«سيد»: ربط سيناء بالقاهرة والمحافظات لدفع الاستثمار والتنمية وأبرز المشروعات إنشاء طرق دهب بطول 59 كيلومترا

«عكاشة»: الأجهزة الأمنية متفهمة لدورها وتواجه محاولات وقف المسار التنموي

مدير «المصري للفكر»: التنمية والبناء أهم محاور استراتيجية الدولة لمواجهة الإرهاب

الصفحة الرابعة

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يقفز 94% في الربع الأول من العام.. وخبراء: تصويت على الثقة في الاقتصاد المصري

«بدر»: الإصلاحات الأخيرة «جادة» والسياسات الجديدة تدعم التحول نحو اقتصاد إنتاجي.. و«هديب»: دليل على ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال في مصر وإصلاحات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار

بنك مصر يتبرع بـ10 ملايين جنيه للمساهمة في علاج الحالات الحرجة بمستشفى الناس للأطفال

«كريدي أجريكول»: بروتوكول مع مؤسسة أهل مصر لافتتاح أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان

«النيل» و«ميلينيوم» تتفقان على تشغيل أعلى فندق في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة

الصفحة الخامسة

«بريستول مايرز سكويب» تمنح مرضى الثلاسيميا في مصر أملا جديدا بدواء نوعي

تحالف مصرفي من بنوك «الأهلي ومصر وQNB» يوقع عقد تمويل المرحلة الأولى من مشروع شركة الديار القطرية «سيتي جيت» بالقاهرة الجديدة

«أبوالفتوح»: يعكس دور القطاع في دعم السوق العقارية.. و«عاكف»: إجراءات التمويل تمت بنجاح.. و«بدير»: الاقتصاد المصري واعد ويُتوقع له الازدهار الفترة المقبلة

المصرف المتحد يطلق «أجيال» تحت شعار «صناعة الإبداع».. و«القاضي»: لتنمية القيادات المصرفية الشابة

بنك التعمير والإسكان يُكرّم قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة عن إنجازاتهما في عام 2022

«سكاي أبوظبي» تطلق مشروعها الثالث في مصر «Blue Tree» باستثمارات 8 مليارات جنيه

الصفحة السادسة

تزامنا مع احتفالاتها بالعيد الوطني الثاني والستين وعيد التحرير الثاني والثلاثين.. «الكويت بجانبكم» حملة عاجلة لجمع التبرعات وإغاثة المحتاجين

نهر الخير الكويتي يتدفق لمساعدة الأشقاء والأصدقاء

جسر جوي لإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

«الجمعيات الخيرية» و«اللجان التطوعية» عناوين بارزة لأيادي الخير التي يتميز بها الكويتيون

الكويت مركز للإنسانية.. عاصمة للمانحين ومساعدة الشعوب المنكوبة.. مقر جهود الإغاثة شرقا وغربا

دور كبير لأكثر من 110 جمعيات نفع عام في جميع ميادين الخدمة المدنية

الصفحة السابعة

ضمن مبادرة الـ«100 مليون».. المحافظات تتسلم مليون شجرة في 3 أسابيع.. و«آمنة»: تساهم في تحسين نوعية الهواء

وزير التنمية المحلية: زراعة الأشجار تخفف من ظاهرة الاحتباس الحراري وتسهم في إنقاذ البشر من الغازات الناتجة عنها وتمتص أبخرة السيارات وتعمل على حماية التربة

وزيرة البيئة: صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة فارقة لدعم تنفيذ المنظومة

«إعلامي الوزراء» ينفي استيراد شحنات دواجن مجمدة منتهية الصلاحية

«فؤاد»: تحديد الأدوار والمسئوليات وتأصيل التوجّه لتطبيق الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص

«هاجر» ترسم روشتة جديدة على عبوات الأدوية لدعم المرضى الذين يجهلون القراءة

الصفحة الثامنة

لقاء خارج التوقعات

طوى الصفحة الأفريقية مؤقتا

الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية بالدوري.. عودة «السولية» وحسم مصير «سافيو».. وإمام عاشور خارج حسابات القلعة الحمراء

مهمة البحث عن أول فوز

فرصة لالتقاط الأنفاس

تجهيز «الونش وفتوح» في الزمالك لمواجهة بيراميدز

مواجهات قوية تنتظر ممثلي مصر بالجولة الثالثة بالكونفيدرالية

لاعب القلعة البيضاء السابق يتحدث عن الفريق ويُشخِّص حالته مع «فيريرا»

أحمد صالح: «الأبيض» سيعود والسر في شبابه