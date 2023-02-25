في 8 سنوات.. 700 مليار جنيه للتنمية والبناء و358 مليار جنيه للمشروعات القومية بسيناء

تبنت مصر خلال السنوات الثمانى الأخيرة رؤية متكاملة لتنمية سيناء، التى تظل على رأس أولويات القيادة السياسية، باعتبارها قضية أمن قومى، حيث تم العمل على تحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية فى كل المجالات، وربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية لأهلها. وبحسب تقرير مسبق لمجلس الوزراء أصدره المركز الإعلامى، فتم تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، وأن إجمالى الاستثمارات العامة التى تم وجارٍ ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة بلغت نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك فى الفترة من عام 2013 حتى 2023.

3 مراكز لخدمة المستثمرين بـ215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة وتمويل 47 ألف مشروع صغير

ولفت التقرير إلى أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، كما تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره الرئيس السيسى فى أغسطس 2015، موضحاً أن تكلفة البنية التحتية والاستثمارية بالمنطقة وصلت إلى نحو 18 مليار دولار، حيث تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ويعمل بها 250 منشأة صناعية وخدمية، وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح التقرير أنه تم تمويل 47 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقروض بلغت نحو 2 مليار جنيه وفرت 84.6 ألف فرصة عمل، وكذلك تم تمويل 5614 مشروعاً من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بقروض بلغت قيمتها 804.4 مليون جنيه، ووفرت 56.9 ألف فرصة عمل، وذلك حتى أغسطس 2022.

وفى مجال الزراعة والرى، أوضح التقرير أن مشروع تنمية سيناء تصل مساحته الإجمالية إلى 1.1 مليون فدان، منها 285 ألف فدان مساحة منزرعة، بالإضافة إلى إنشاء 18 تجمعاً زراعياً بإجمالى مستفيدين 2122 مستفيداً، إلى جانب الانتهاء من 186.5 ألف فدان من الأراضى الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الرى الحديث فى شمال سيناء والإسماعيلية والسويس.

وعن أبرز المشروعات الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعى، أشار إلى أنه تمت تنمية حقل غاز ظهر بتكلفة 15.6 مليار دولار، بينما بلغت تكلفة مشروع تنمية حقل غاز أتول 855 مليون دولار، فى حين بلغت تكلفة استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة أ) 87 مليون دولار، موضحاً أنه تم بدء الإنتاج منها فى يناير 2022. وأشار إلى أنه تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى فى منطقتى العين السخنة والسويس بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت نحو 870 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام فى جنوب سيناء بسعة 175 ألف م3، ليحصل المشروع على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ولفت التقرير إلى أنه تمت توسعة قناة السويس وإقامة شبكة نقل عملاقة، موضحاً أنه قد تم افتتاحها فى أغسطس 2015، التى ساهمت فى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لـ97 سفينة/يوم بدلاً من 77 سفينة/يوم، بالإضافة إلى تقليل زمن العبور المباشر للسفن دون توقف ليتراوح ما بين 10 و11 ساعة بدلاً من 18 ساعة، كما تم إنشاء 5 كبارى عائمة أعلى القناة، وتنفيذ ورفع كفاءة 5000 كم من الطرق والأنفاق، كما أشار إلى أن تكلفة تطوير شبكات الكهرباء وتدعيمها وصلت نحو 3.5 مليار جنيه، وذلك حتى عام 2022، فيما تم توصيل التغذية الكهربائية إلى 1.5 مليون مشترك.

6 مدن جديدة بسيناء ومدن القناة.. و131 ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 23.26 مليار جنيه

وأشار إلى أنه تم إنشاء مدن جديدة وتوفير المسكن والخدمات للمواطنين بسيناء ومدن القناة، لافتاً إلى أنه تم وجارٍ إنشاء وتطوير 6 مدن جديدة أبرزها، مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة بئر العبد الجديدة، إضافة إلى أنه تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 23.26 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات. وأكد أنه تم الانتهاء من ميكنة 100 مكتب سجل تجارى، و237 نيابة مرور و314 وحدة مرور، و34 فرع توثيق ثابت، من بينها 25 مكتباً يعمل بنظام الشباك الواحد، والعمل على تعزيز جهود الرعاية الصحية المقدمة لأهالى سيناء ومدن القناة من خلال توفير العلاج على نفقة الدولة وتطوير المنشآت الصحية، التى استفاد أكثر من 180 ألف مواطن من العلاج على نفقة الدولة بتكلفة تتجاوز 1.7 مليار جنيه.

وفى مجال التعليم تم إنشاء 440 مدرسة وأكثر من 2000 فصل، بالإضافة إلى إنشاء 63 مدرسة صناعية و19 مدرسة زراعية و40 مدرسة تجارية و6 مدارس فندقية، كما تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة، و4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، ومد كابلات الفايبر لـ134 مدرسة ثانوية، وتوزيع 91 ألف جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، كما تم بدء الدراسة فعلياً فى 4 جامعات أهلية وإنشاء جامعة تكنولوجية بشرق بورسعيد والتى بدأت الدراسة بها فى العام الدراسى الحالى بتكلفة 645٫7 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، استفادت أكثر من 102 ألف أسرة من برنامج «تكافل وكرامة» بقيمة سنوية تجاوزت 511.6 مليون جنيه حتى يونيو 2022، كما استفاد 2.1 مليون مواطن من البطاقات التموينية، و2.6 مليون مواطن من منظومة الخبز، وذلك حتى سبتمبر 2022، كما تم تسليم أكثر من 30.9 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى يونيو 2022، بالإضافة إلى تخصيص 21 مكتباً لتأهيل ذوى الإعاقة حتى يونيو 2022، مشيراً إلى زيادة عدد المستحقين من المعاشات بنسبة 44.3% ليصل إلى 433.9 ألف فرد، وذلك فى وقت زادت فيه قيمة المعاشات بنسبة 235.9% لتصل إلى 938.9 مليون جنيه وذلك عام 2022.