أحمد داود في «الكونتينر»: تاريخ الخزف الصيني يرجع إلى 5 آلاف عام

قال الفنان أحمد داود، إن تاريخ الخزف الصيني يرجع إلى 5 آلاف عام، عندما صنع الفلاحون أول أوان وأطباق من الخزف، وكانوا ينقشون عليها أيضا، وظلت تتطور هذه الصناعة على مر آلاف السنوات حتى عام 2000 قبل الميلاد، إذ بدأت صناعة البورسلين بشكل حقيقي في الصين.

تطور شكل الصيني

وأضاف أحمد داود خلال تقديمه برنامج «الكونتينر» المذاع على قناة «ON»، أن هذا يعني أنهم وصلوا إلى أفران تصل حرارتها إلى 1200 درجة مئوية، وهذه الدرجة التي يحتاجها البورسلين لكي يجف، لافتا إلى أن شكل الصيني تطور أكثر، وأصبح الأغنياء في الصين يرغبون في تجميعها نظرا لأن سعرها المرتفع.

وأوضح أنه في القرن التاسع الميلادي عندما احتكر العرب خطوط التجارة بدأت تنتشر الأطباق الصيني في العالم أجمع، وبدأ ملوك أوروبا يظهر لديهم «هوس» بالصيني، لدرجة أن ملك فرنسا لويس الرابع عشر كان يهاجم الفنانين الذين يشترون هذه الأطباق بأراض وألقاب ملكية.

هوس الأطباق الصيني في مصر

وأشار إلى أن هوس الأطباق الصيني وصل إلى مصر، وأصبح الطقم الصيني جزءا أساسيا في جهاز أي عروسة بأي بيت مصري.