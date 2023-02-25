ضبط شخص يزور إيصالات الكهرباء للنصب على المواطنين في المنيا

ألقت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، القبض على شخص، لاتهامه بتزوير إيصالات الكهرباء، للنصب والاحتيال على المواطنين وجمع مبالغ مالية منهم دون وجه حق، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كهربائي يزور إيصالات كهرباء

وكانت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، تلقت إخطارا يتضمن ورود معلومات أولية للرائد علاء عبد الصمد سعيد رئيس مباحث شرطة كهرباء المنيا، بقيام شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بغرض سداد إيصالات تخص شركة الكهرباء وإعطائهم إيصالات مزورة.

الحصول على مبالغ مالية مقابل إيصالات مزورة

وبإخطار اللواء محمد يوسف مدير مباحث الكهرباء، وجَّه على الفور بتشكيل فريق بحث، وبعد الفحص والتحري تبين قيام «محمد.ص.ز»، يعمل كهربائيا بإيهام المواطنين بالسداد لهم بشركة الكهرباء للحصول على مبالغ مالية منهم مقابل السداد وتسليمهم إيصالات مزورة زورها بنفسه.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم والتحفظ عليه، وحُرر محضر برقم 1635 إدارى قسم شرطة المنيا، وبالعرض على النيابة العامة المختصة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة إعادة عرضه في الموعد القانوني للنظر في قرار تجديد الحبس.