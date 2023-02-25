خريطة فصل الكهرباء عن بعض المناطق في 4 محافظات.. أعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، قطع الكهرباء اليوم الجمعة من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا، للصيانة، وحددت أماكن فصل التيار عن المنطقة الصناعة بغرب طهطا.

وأهابت الشركة بالمواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع الكهرباء قضاء احتياجاتهم بخلاف توقيت قطع الكهرباء، وأصحاب المخابز والمستشفيات توفير مغذى بديل.

أماكن قطع الكهرباء

وأفادت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار عن لوحة توزيع قويسنا قطاع كهرباء المنوفية، وحددت مواعيد قطع الكهرباء بداية من الساعة 6 صباحا للساعة 9 صباحا، وذلك عن الشمونة وحي الزهور والجامع والسادات والفلاح والسوق والمنشية والشبان المسلمين ووسط البلد وعملية المياه.

وأوضحت شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات غرب المحلة قطاع كهرباء شرق الغربية عن عدة مناطق بمدينة المحلة الكبرى منها السجل المدني والمطافى والصهاريج القديمة وميدان الإسعاف وطلعت حرب والسنترال الجديد والأمن القومي وميت الليث هاشم ونمرة البصل والدواخلية، وحددت الشركة مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 7 صباحا للساعة 9 صباحا.

مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية

كما صرحت محافظ الدقهلية، بانقطاع الكهرباء اليوم السبت بمدينة المنصورة والقرى التابعة من الساعة 6 صباحا حتى 9 صباحا للصيانة الدورية.

فصل التيار بكفر الشيخ

وأفاد بيان لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بقطع التيار الكهربائي اليوم عن مدينة دسوق وكفر الشيخ والقرى التابعة لها، بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا للصيانة الدورية.