أهالي المنيا يقيمون إنجازات «حياة كريمة».. وينقلون رؤيتهم للأجهزة التنفيذية

وصف أهالى محافظة المنيا الحوارات المجتمعية التى تجريها مؤسسة حياة كريمة داخل القرى المستهدفة بأعمال التطوير بالرائعة والعملية، التى تؤكد أن الدولة تسمع طلبات مواطنيها وتضع خططها وتنفذ مشروعاتها وفقاً لتطلعات الأهالى، خاصة فى القرى التى جرى اختيارها قبل انطلاق المرحلة الأولى بالمبادرة، حيث جاءت بعد فحص وتدقيق.

أهالى المعصرة: قريتنا أصبحت نموذجية وكل خدمات المدينة أصبحت متوافرة بها

«قبل أن تشرع المبادرة الكريمة فى إقامة مشروع واحد داخل قرية معصرة ملوى استمعت إلى آرائنا»، هذا ما قاله حسن عبدالحسيب، من قرية المعصرة فى مركز ملوى، والذى أكد أن الحوار المجتمعى الذى تم إجراؤه مع الأهالى تم تنفيذه بشكل تام، حتى تزينت وتجمّلت القرية بجميع المرافق، لتكون من ضمن القرى النموذجية على مستوى الجمهورية.

وأضاف محمد خالد، أحد شباب القرية، أنه قبل عامين تقريباً عُقد حوار مجتمعى داخل القرية، واستمع مسئولو المبادرة إلى طلباتنا، وفوجئنا بتنفيذ معظمها، ومن أبرز تلك المشروعات التى انتهت بالفعل وأصبحت جاهزة للافتتاح، إنشاء مجمع خدمات للمواطنين، وإحلال وتجديد المعهد الدينى بالكامل، وإنشاء فرع مكتبتك، ورفع كفاءة المدرسة الإعدادية المشتركة، ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية، وتضم مبنيين بإجمالى 24 فصلاً، وإنشاء الوحدة الصحية، ومركز تنمية الأسرة، إضافة إلى دخول الإنترنت فائق السرعة.

وقبل أن تبدأ مشروعات المبادرة فى مركز سمالوط، المدرج ضمن المرحلة الثانية، عقدت مؤسسة حياة كريمة حوارات مجتمعية بعدة قرى مُستهدفة من أعمال التطوير، تأتى فى مقدمتها قرية البيهو.

وقالت وفاء العياط، من أهالى القرية، إن الوحدة المحلية للبيهو تضم عدة قرى من المقرر أن تشهد إقامة مشروعات فى عدة قطاعات، منها الصرف الصحى والغاز ودعم المياه والكهرباء، وإقامة المجمعات الخدمية والزراعية، وقبل شهرين تم عقد حوار مجتمعى مع الأهالى للاستماع إلى مقترحاتهم.

وأكدت أن الحوارات المجتمعية نهج حضارى تتبعه «حياة كريمة» خاصة أن مشروعات «حياة كريمة» بقرى المرحلة الأولى كانت حلماً تحول إلى حقيقة تجلت على الأرض من خلال مشروعات كبيرة وعملاقة تستهدف كل فئات الشعب.

وقال إبراهيم عبدالنبى من قرية عبدالله أبوعقيلة، فى سمالوط، إن مؤسسة حياة كريمة عقدت فى نهاية شهر نوفمبر الماضى، حواراً مجتمعياً ومؤتمراً جماهيرياً حاشداً لأهالى قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية لطحا الأعمدة، فى شمال محافظة المنيا، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى المقرّر تنفيذها بتلك القرى فى جميع القطاعات.

وأضاف أن «حياة كريمة» أثبتت بعقد تلك الحوارات أنها تهدف إلى تحقيق انطلاقة قوية نحو المستقبل بتحقيق تطلعات المواطنين فى الجمهورية الجديدة التى تدعم المواطن، حيث أحدثت المبادرة فارقاً كبيراً فى صعيد مصر.

وقالت خيرية القذافى من مركز سمالوط، إن الحوارات المجتمعية التى تمت فى قرى المركز، تم خلالها الاستماع إلى طلبات الأهالى وتبادل الآراء والرؤى حول المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية فى مجلس قروى طحا الأعمدة الذى يضم 7 قرى، بالإضافة إلى العزب والنجوع، حيث دار حوار مجتمعى مكثّف شارك فيه جميع الفئات من رجال ونساء وشباب ورجال دين وقيادات طبيعية، حول تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية التى ستُغير تلك القرى فى القطاعات المختلفة المستهدَفة.

وقال أشرف محمود عبدالحكيم، من قرية طحا الأعمدة، إن اللقاء المجتمعى الذى عُقد فى قرى الوحدتين المحليتين بطحا الأعمدة والبيهو، تم خلاله مقارنة ما يطلبه الأهالى بما سيتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات الصرف الصحى والكهرباء والمياه والغاز الطبيعى والمجمّعات الخدمية والوحدات الصحية، وتبين أن معظم مقترحات الأهالى مدرجة بالفعل فى المشروعات، التى سيتم تنفيذها الفترة المقبلة.

يُشار إلى أن المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» فى محافظة المنيا، شملت أكثر من 3 آلاف مشروع فى 24 قطاعاً جرى تنفيذ معظمها داخل 5 مراكز إدارية بمحافظة المنيا، تمثّل 32 وحدة محلية، تضم 192 قرية و757 تابعاً.