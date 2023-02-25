وزارة الرياضة تطلق لقاءات حوارية لتوعية طلاب الجامعات بدورهم في مراكز الشباب

انطلقت فعاليات اللقاء الحواري مع طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، في مقر مركز شباب السيدة زينب، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، إذ حرص على حضور الفعاليات أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات وكيل الوزارة، والدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي محمد نوار المشرف العام على محكى الشباب، والدكتور أيمن عبدالعال المشرف العام على طلاب التربية العملي.

استراتيجية الوزارة لتوعية الشباب

شهدت الفعاليات، عرض استراتيجية الوزارة للاهتمام بالشباب وتنمية فكرهم وتوعيتهم بأهم قضايا المجتمع، قدمه الدكتور عبدالله الباطش، ثم عرض محمد حسن مساعد الوزير البرنامج القومي «تصدوا معانا»، وتحدث الكاتب الصحفي محمد نوار عن برنامج «محكى الشباب».

دور طلاب الخدمة الاجتماعية في مراكز الشباب

أكد أحمد عفيفي، أهمية استفادة الطلاب من عضويات مراكز الشباب، لأنها تقدم كل الخدمات الرياضية والثقافة والاجتماعية للشباب، وأهمية دور طلاب الخدمة الاجتماعية، من خلال التربية العملي داخل مراكز الشباب.

ولفت عفيفي، إلى أنه اختتم برنامج الفعاليات بحوار مفتوح مع الطلاب حول مدى الاستفادة من برامج وزارة الشباب والرياضة، خاصة فيما يتعلق باهتماماتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية ودور الشباب في تثقيف وتوعية المجتمع.