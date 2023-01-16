إجراء مقابلات شخصية لاختيار مدربي برنامج «تصدوا معانا» بالقليوبية

أجرت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مقابلات شخصية لـ40 شابا وفتاة، لاختيار مدربي برنامج «تصدوا معانا»، والخاص بالمشروع القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي.

يأتي ذلك في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب المصري، بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، سواء في الداخل أو الخارج، بما يتضمن ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث على نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة.

خلق جيل قادر على مواجهة الشائعات

ويأتي ذلك أيضًا في ضوء توجهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للقائمين على تنفيذ استراتيجية البرنامج، بالعمل على خلق جيل قادر على مواجهة الشائعات، وتحمل المسؤولية الوطنية، باعتبارها السلاح الحقيقي في مواجهة الشائعات والقضاء عليها، وتعميق سياسات بناء الإنسان المصري في كافة المجالات من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التي يتم تنفيذها علي مواقع التواصل الإجتماعي.

تدريب مجموعة مختارة من الشباب

وأشاد «الصبروط» بالبرنامج، حيث يهدف إلى تدريب مجموعة مختارة من الشباب وحشد جهودهم للحفاظ على الدولة المصرية، في مواجهة الشائعات والعمل على بناء فكر الإنسان المصري، لفهم الحقائق وإدراك سبل مواجهة للشائعات بالعلم والتدريب التى يوفرها البرنامج من خلال برنامج إعداد المدربين ودعوتهم إلى دعم الدولة المصرية الماضية قدماً في تحقيق أهداف التنمية على أرض مصر والحفاظ على أمنها القومي.

وأضاف الصبروط أن المرحلة الثانية تتضمن 16 محافظة هي القليوبية، والجيزة، ودمياط، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية، وقنا، والفيوم، وقنا، والفيوم، والبحر الأحمر، وبني سويف، والأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الشروط العامة للالتحاق بالبرنامج التدريبي.