رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ختام فعاليات مبادرة «قرأت لك» في مراكز الشباب بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
03:45 م | الجمعة 10 فبراير 2023
مبادرة قرأت لك بمراكز بالقليوبية

مبادرة قرأت لك بمراكز بالقليوبية

اختتمت فعاليات مبادرة «قرأت لك» والتي تم تنفيذها في 100 مركز شباب بمحافظة القليوبية، واستهدفت 20 ألف مستفيد من الطلائع في المرحلة العمرية من 8 إلى 15 سنة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تشجيع النشء على القراءة والتثقيف

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مبادرة «قرأت لك» بمراكز شباب القليوبية، تم تنفيذها خلال الفترة من 29 يناير إلى 9 فبراير 2023، وذلك خلال إجازة نصف العام، وتزامنا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا أن المبادرة تهدف لتشجيع النشء على القراءة والتثقيف.

قضية وعي النشء والشباب

كما أشار «الصبروط »إلى أن قضية الوعي لدى النشء والشباب من أهم القضايا التي تولي وزارة الشباب والرياضة اهتماما كبيرا لها، مؤكدا على أهمية زيادة الوعي لدى النشء والشباب وفقا للرؤية والأهداف التي تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تحقيقها، كما يحرص على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، واستكمالا للبناء الصحيح للطلائع ثقافيا وفكريا ومعرفيا، وبناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة قادر على قيادة مسيرة التنمية، حيث تعد القراءة أداة هامة للحفاظ على الصحة العقلية والذهنية.

وتستهدف الشباب والرياضة بالقليوبية تنفيذ المبادرة في 100 مركز شباب على مستوى المحافظة، والتي تهدف إلى إعداد جيل قارئ يرسخ لمكانة المحتوى الثقافي والمعرفي، واستقبل كل مركز عدد 10 طليع يوميا، ويلخص كل طليع ما قرأه، وفى نهاية المبادرة يتم تكريم أفضل تلخيص مع تقديم جوائز عينية للمتميزين من الطلائع.

وانطلقت مبادرة «قرأت لك» في مراكز الشباب لتعبر عن ضرورة أن تصبح القراءة سلوكا راسخا لدى الطلائع والبالغين، وترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع، وجعل المبادرات الشبابية هادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي، وفتح آفاق العلم والمعرفة أمام الطليع وإعلاء لقيمة العقل والعلم.

اقرأ المزيد:

مراكز الشباب في القليوبية تزرع 250 شجرة جديدة للحفاظ على البيئة

تشكيل لجنة لمتابعة معايير الأمن والسلامة في مراكز شباب القليوبية

ضبط 7 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في القليوبية.. يديرها أشخاص غير مؤهلين

وكيل «شباب القليوبية» يحيل العاملين بـ3 مراكز للتحقيق لتغيبهم عن العمل

وكيل «رياضة القليوبية» يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير مراكز شباب «حياة كريمة»

مراكز شباب القليوبية تحتفل بعيد الأضحى بمسابقات وتقديم هدايا للأطفال

مراكز شباب القليوبية تتزين وتصنع الفارق في احتفالات العيد

مراكز شباب القليوبية تفتح أبوابها لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

خريطة إذاعة مباراة نهائي أمم افريقيا في مراكز شباب القليوبية.. 87 شاشة

إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل
بقلم حسن صالح