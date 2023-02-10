ختام فعاليات مبادرة «قرأت لك» في مراكز الشباب بالقليوبية

اختتمت فعاليات مبادرة «قرأت لك» والتي تم تنفيذها في 100 مركز شباب بمحافظة القليوبية، واستهدفت 20 ألف مستفيد من الطلائع في المرحلة العمرية من 8 إلى 15 سنة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تشجيع النشء على القراءة والتثقيف

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مبادرة «قرأت لك» بمراكز شباب القليوبية، تم تنفيذها خلال الفترة من 29 يناير إلى 9 فبراير 2023، وذلك خلال إجازة نصف العام، وتزامنا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا أن المبادرة تهدف لتشجيع النشء على القراءة والتثقيف.

قضية وعي النشء والشباب

كما أشار «الصبروط »إلى أن قضية الوعي لدى النشء والشباب من أهم القضايا التي تولي وزارة الشباب والرياضة اهتماما كبيرا لها، مؤكدا على أهمية زيادة الوعي لدى النشء والشباب وفقا للرؤية والأهداف التي تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تحقيقها، كما يحرص على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، واستكمالا للبناء الصحيح للطلائع ثقافيا وفكريا ومعرفيا، وبناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة قادر على قيادة مسيرة التنمية، حيث تعد القراءة أداة هامة للحفاظ على الصحة العقلية والذهنية.

وتستهدف الشباب والرياضة بالقليوبية تنفيذ المبادرة في 100 مركز شباب على مستوى المحافظة، والتي تهدف إلى إعداد جيل قارئ يرسخ لمكانة المحتوى الثقافي والمعرفي، واستقبل كل مركز عدد 10 طليع يوميا، ويلخص كل طليع ما قرأه، وفى نهاية المبادرة يتم تكريم أفضل تلخيص مع تقديم جوائز عينية للمتميزين من الطلائع.

وانطلقت مبادرة «قرأت لك» في مراكز الشباب لتعبر عن ضرورة أن تصبح القراءة سلوكا راسخا لدى الطلائع والبالغين، وترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع، وجعل المبادرات الشبابية هادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي، وفتح آفاق العلم والمعرفة أمام الطليع وإعلاء لقيمة العقل والعلم.