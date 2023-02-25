أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات.. عيار 21 بـ1683 جنيها

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات؛ إذ وصل سعر جرام عيار 21 إلى 1683 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13440جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

واستعرض سكرتير شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1675 جنيها للبيع و1683 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 1909 جنيهات للبيع و1920 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 1750 جنيها للبيع و1760 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 1431 جنيهًا للبيع و1440 جنيهًا للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1440جنيهًا للبيع، و1120 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار 12 نحو 954 جنيهًا للبيع، و960 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 13360 جنيها للبيع، و13440 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 59357 جنيهًا للبيع، و59712 جنيهًا للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 58.27 دولار أمريكي بما يعادل 1779 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 53.41 دولار أمريكي أي نحو 1630 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 50.99 دولار أمريكي أي نحو 1556 جنيها.

- عيار 18 وصل إلى 43.70 دولار أمريكي بما يعادل 1334 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 33.99 دولار أمريكي، أي نحو 1037 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.14 دولار أمريكي بما يعادل 889.26 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 21.85 دولار أمريكي بما يعادل 666.95 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,812 دولار أمريكي أي نحو 55312 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ407.90 دولار أمريكي أي نحو 12450 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ58,270 دولار أمريكي أي نحو مليون و778 ألفًا و516 جنيها.