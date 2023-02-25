تقرير: انخفاض أسعار الذهب وتخوفات من قرار «الفيدرالي الأمريكي»

شهدت أسعار الذهب للعقود الذهب الفورية هبوطا بنسبة 0.42% من قيمتها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي لتهبط إلى 1812 دولارًا خلال نهاية التداولات الأسبوعية.

وتسجل عقود الذهب الآجلة الآن 1821.15 هبوطًا بـ 0.31% وعلى الناحية الأخرى فقدت الفضة 1.46% من قيمتها لتسجل 20.997 دولار للأونصة.

ارتفاع مؤشرات الدولار

ومع الانخفاض الواضح لأسعار الذهب عالميا، ارتفعت مؤشرات الدولار مدعومة ببيانات الفيدرالي حول التضخم، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنصف نقطة ليسجل 105.073 مقابل سلة من ست عملات أجنبية.

ووفق البورصات العالمية هبطت مؤشرات السوق الأمريكية في تداولات ما قبل الافتتاح بقوة، كما تراجعت العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين لمستوى أقل من 24 ألف دولار وتتداول الآن عند 23777 هبوطًا بـ نقطة كاملة فيما هبط الإيثريوم بـ 1.15% ليسجل 1637 دولارًا للرمز.

وجاءت البيانات صادمة، حيث تم تعديل كل القراءات السابقة لترتفع بعد التنقيح، فيما جاءت البيانات الواردة مرتفعة مقارنة بتوقعات الخبراء، ومن المتوقع أن يقيّم المستثمرين النتائج سلبيًا حيث ستضطر البيانات الفيدرالي لتبني نهج قاسي خوفًا من ارتداد التضخم.

تراجع أسعار الذهب بشكل طفيف

وتراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف بسبب قلق المستثمرين من أن بيانات اقتصادية أمريكية حديثة جاءت أقوى من المتوقع قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.