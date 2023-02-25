آخر موعد للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم.. الفرصة مستمرة لمدة 13 يوما

جدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنبيهات مشددة على آخر موعد للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم التي أعلن عنها الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أمس الأول الخميس، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لشغل وظيفة معلم مساعد فصل «ذكور وإناث»، للصفوف الأول الابتدائي والثاني الابتدائي والثالث الابتدائي، وذلك للعام الدراسي المقبل 2023/2024 في جميع محافظات الجمهورية.

آخر موعد للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم .. 9 مارس

ونوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الإعلان إلى آخر موعد للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم، وهو يوم 9 مارس 2023، وبذلك ستكون الفرصة متاحة أمام الراغبين للتقدم للمسابقة لمدة 13 يوما، من الآن إلى 9 مارس المقبل، حيث يكون التقديم للمسابقة إلكترونيا عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: Https://jobs.caoa.gov.eg.

وأكد الجهاز أن المسابقة الجديدة لـ توظيف 30 ألف معلم فصل مساعد للصفوف الابتدائي «أولى وثانية وثالثة»، حرص الجهاز ووزارة التربية والتعليم برفع سن المتقدمين إلى 40 عاما لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المرشحين للفوز بهذه الوظائف التي ستكون على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات.

9 مارس آخر موعد للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم

ومن بين الشروط التي تضمنها إعلان الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، ومنها آخر موعد للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم، أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل وألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان، وأن يكون التقديم للمسابقة إلكترونيا عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التي يشرف على إدارته الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.