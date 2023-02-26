كواليس محاكمة 5 متهمين بالاعتداء على جارهم بـ«كلب وأسلحة بيضاء» في الشرقية

عقدت محكمة جنايات الزقازيق، أمس، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بالاعتداء على شاب بالضرب باستخدام سلاح أبيض وجنزير، وأطلقوا عليه كلبا عقره، وذلك بسبب خلافات سابقة إثر لهو الأطفال بقرية «صهبرة» التابعة لمركز ديرب نجم.

تسليم 3 متهمين أنفسهم أثناء الجلسة

الجلسة التي عقدت بمقر محكمة جنايات الزقازيق شهدت تسليم 3 متهمين أنفسهم لمحاكمتهم حضوريا بعد إحالتهم إلى المحكمة غيابيا، إلى جانب اثنين آخرين حضوريا،، فيما قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة الدور الثالث من شهر مارس.

شاهد عيان: خوفوني بالكلب ومقدرتش أدافع عنه

وقال «محمد . ع . م . ع»، شاهد عيان ومقيم في قرية «صهبرة» مركز ديرب نجم، إنه كان يجلس مع المعتدى عليه على المقهى ثم غادرا، وفي أثناء سيرهما في الطريق أطلق أحد المتهمين الكلب على «وائل»، وفي الوقت نفسه كان يضربه بالساطور، وآخر يعتدي عليه بالجنزير.

وتابع: «كل مرة أحاول أقرب علشات أدافع عن وائل أحد المتهمين يهوشلي بالساطور والكلب وقالولي الكلب هياكلك فخوفت ورجعت ورا علشان خايف من الكلب».

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا الاعتداء على شاب

تعود أحداث القضية رقم 10164 لسنة 2022 جنح مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 3248 لسنة 2022، كلي جنوب الزقازيق، إلى اتهام «محمد. ن. ر»، و«أحمد. ن. ر»، و«إبراهيم. و. أ»، و«حسن. ا. ح»، و«حسني. ه ح»، باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليه وائل أيمن رضا عبد الهادي، إثر خلاف سابق بينه وبين المتهم الأول.

وفوجئ المجني عليه بقدوم المتهمين حال استقلالهم دراجة بخارية «توك توك»، قيادة المتهم الرابع، حال إحراز المتهم الثاني سلاح أبيض «سنجة»، وممسكا حيوان «كلب»، والمتهم الأول محرزا لأداه «جنزير»، والمتهم الثالث محرزا لسلاح أبيض «مطواة»، اعتدى قام المتهمون عليه بالضرب باستخدام الأسلحة التي بحوزته وأطلق المتهم الثاني علية الكلب وعقره من قدمه اليمني.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

توصلت تحريات الشرطة لحدوث مشادة كلامية فيما بين المجني عليه " وائل . أ . ر " والمتهم "أحمد . ن " قبل حدوث الواقعة بيومين تقريبا وعقب ذلك وتحديداً يوم الواقعة قام كلا من المتهمين "محمد . ن . ا . أ . ا " بإعداد العدة والسلاح الللازم وكلب خاص بالمتهم الثاني "أحمد . ن . ا " كما قاموا بالتواصل مع باقي المتهمين " حسن . أ . ح "، و "حسني ه . ح "، و "إبراهيم . و . ا " وقام المتهم " "حسن . ا . ح ' بإحضار دراجة نارية ذات ثلاثة عجلات ( توك توك ) خاصته والتربص للمجني عليه وعند علمهم بمكان تواجده قاموا بإصطحاب الأسلحة والكتب مستقلين في ذلك التوك توك والتوجه لمكانه وقاموا بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء محدثين به إصابات وكذلك قام المتهم "أحمد . ن . ا " بإطلاق الكلب مما أدى إلى عضه بساقه اليمني، وقام باقي المتهمين بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء حوزتهم كما قاموا بشل حركته.