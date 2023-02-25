ظهور نادر لـ تهاني راشد في حفل «اليوبيل الفضي» لمدينة الإنتاج الإعلامي

حرصت الفنانة تهاني راشد، على حضور حفل اليوبيل الفضي، لمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي أقيم مساء اليوم، في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، في ظهور نادر واستثنائي لها، بعد فترة طويلة من الغياب.

تهاني راشد تشيد بالاحتفالية

أشادت تهاني راشد، بأجواء الاحتفالية وهذا الجمع الفني الكبير، قائلة لـ«الوطن»: «قضيت أوقات طويلة في المدينة منذ السنوات الأولى لتأسيسها، من خلال تصوير العديد من الأعمال الفنية المختلفة، وفي أحياءها المتنوعة، سواء الريفي، أو جاردن سيتي وغيرها»، معربة عن آمالها بعودة المدينة لمجال الإنتاج مجددًا.

تهاني راشد تكشف حقيقة اعتزالها

وحول حقيقة اعتزالها عالم الفن، أكدت أن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة، «لم أفكر في هذا القرار إطلاقا، لكن غيابي يأتي لعدم وجود عروض فنية تجذبني للمشاركة».

وأكدت أنها ستعود لجمهورها، فور تلقيها عرضاً فنيا مناسباً، متابعة «مش بحب أكون موجودة وخلاص، لازم حاجة تليق بتاريخي والمشاهدين».