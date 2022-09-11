في يوم ميلادها.. أبرز 5 أفلام لـ تهاني راشد مر عليها 60 عاما

ما يزيد عن 200 عمل فني، شاركت فيها الفنانة تهاني راشد، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ87 باعتبارها من مواليد 11 سبتمبر عام 1935، وعلى مدار مشوارها الفني الذي بدأ في خمسينيات القرن الماضي، قدمت عددًا كبيرًا من الشخصيات التي طالما ارتبط بها جمهورها في مصر والوطن العربي.

بدأت مشوارها الفني قبل نهاية الخمسينيات

وفي يوم ميلاد الفنانة القديرة تهاني راشد، تستعرض «الوطن» أبرز 5 أفلام ظهرت من خلالها على شاشة السينما منذ أكثر من 60 عامًا، وذلك من خلال السطور التالية:

دليلة

عام 1956 كان أول ظهور للفنانة تهاني راشد، على شاشة السينما من خلال فيلم دليلة، حيث ظهرت في مشهد الحفل مرتدية فستانًا باللون الأحمر بصحبة الوجه الجديد أنذاك زبيدة ثروت، والفيلم من بطولة شادية، عبدالحليم حافظ، عبدالوارث عسر، قصة علي أمين، وإخراج محمد كريم، وكان هذا الفيلم بالألوان الطبيعية بالمخالفة لأفلام الأبيض والأسود الشائدة وقتها.

جميلة

عام 1958 شاركت تهاني راشد، في فيلم جميلة، عن قصة حياة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، وجسدت شخصية المجاهدة أمينة التي تناضل ضد الاستعمار الفرنسي، والفيلم من بطولة ماجدة، رشدي أباظة، أحمد مظهر، فاخر فاخر، سيناريو وحوار يوسف السباعي ونجيب محفوظ وعبدالرحمن الشرقاوي وعلي الزرقاني، ومن إخراج يوسف شاهين.

صراع في النيل

عام 1959 جسدت شخصية ورد خطيبة مِحسّب والذي لعب دوره عمر الشريف، وشارك في الفيلم هند رستم، رشدي أباظة، وأحمد الحداد، ومحمد قنديل، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج عاطف سالم.

إسماعيل ياسين بوليس سري

في العام نفسه، قامت بدور البطولة أمام إسماعيل ياسين، في فيلم إسماعيل ياسين بوليس سري، وتجسيدها شخصية وزة ابنة خالته التي يقع في غرامها وتحدث لهما العديد من المفارقات، الفيلم من بطولة زينات صدقي، حسن فايق، سيناريو وحوار علي الزرقاني، وإخراج فطين عبدالوهاب.

احنا التلامذة

عام 1959 شاركت في فيلم احنا التلامذة، أمام عمر الشريف، شكري سرحان، يوسف فخرالدين، زيزي البدراوي، قصة محمد أبو يوسف، إخراج عاطف سالم.