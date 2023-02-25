العثور على جثة شخص مجهول في «رشاح» بكرداسة

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص ملقى في رشاح بكرداسة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الحادث

البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم هاني عماد رئيس المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بمصرف رشاح العرب مدخل حوض سلام ترعة المريوطية ومنتصف جسده ملقى بالمصرف ويرتدي كامل ملابسه حافي القدمين ملقى بنصف جسده العلوي بالماء والآخر خارج المصارف ووجود كدمات بالوجه ولا يوجد إصابات أخرى ومجهول الهوية.

التحقيق في الواقعة

تم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتم تشكيل فريق بحث بالتحري والفحص ووجود شبه جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.