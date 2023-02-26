سانت كاترين تودع موسم الثلوج وجبل موسى يسجل «صفر» مئويا

ينتهي غدا شهر فبراير، وينتهي معه تساقط الثلوج فوق قمم جبال سانت كاترين هذا العام، والذي لم يكن مثاليا من ناحية الطقس، وفقا لتصريحات اللواء طارق عابد رئيس المدينة، والذي قال إن موسم تساقط الثلوج في المدينة يكون خلال شهري يناير وفبراير.

وأوضح رئيس المدينة لـ«الوطن»، أن عام 2023 لم يشهد تساقط الثلوج بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي أو الأعوام الماضية، إذ تساقطت ثلوج خفيفة في يناير الماضي وذابت مع شروق الشمس، وظهرت خفيفة فوق القمم الجبلية.

انتهاء موسم الثلوج

وأكد رئيس المدينة، أن الأجواء المناخية تحسنت بصورة ملحوظة في المدينة، وانتهى موسم تساقط الثلوج، وبدأت المدينة تستعد لفصل الربيع الذي يملأ المدينة بالرائحة الزكية بسبب انتشار أكثر من 200 عشب ونبات عطري وطبي مثل الزعتر.

وأشار إلى أن الطقس المعتدل يساعد في جذب آلاف السياح إلى المدينة خاصة محبي الصعود إلى قمة جبل موسى، والذي تنخفض فيه درجات الحرارة إلى أقل من الصفر طوال موسم الشتاء، مناشدا أبناء مصر بصورة عامة زيارة سانت كاترين في العطلات والإجازات، خاصة أن هناك آلاف السياح من دول بعيدة تحرص على زيارتها للاستمتاع بشروق الشمس ومشاهدة المناظر الطبيعية والآثار.

طقس سانت كاترين

وأوضح «عابد»، أن الطقس بالمدينة معتدل، ودرجات الحرارة ترتفع في الظهيرة لتصل إلى 16 درجة مئوية، والرياح هادئة وتصل سرعتها لنحو 3 كيلومترات في الساعة، بينما تصل نسبة الرطوبة لـ47%.

وسجلت المدينة صباح اليوم الأحد 4 درجات مئوية، وجبل سانت كاترين 3 تحت الصفر، وجبل موسى درجة حرارة «صفر» مئوية.