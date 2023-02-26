تعرف على الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. وحملات لضبط المخالفين

انتشرت الخدمات المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية لضبط كل المخالفات المرورية، ومن بينها مخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني ولضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة على أثناء القيادة.

خطة مرورية للقضاء على الكثافات

كما وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية للقضاء على أي كثافات وإزالة أي أعطال قد تعيق سير الحركة على الطرق بالتزامن مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم صباح اليوم، ولتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، حيث يستعين رجال المرور بالأوناش لإزالة أي أعطال على الطرق.

الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية

وفيما يتعلق بالحركة المرورية على كل الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، فقد ظهر تباطؤ في الحركة المرورية ببعض الطرق وسيولة مرورية في طرق أخرى، وعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس ومرورًا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب وكذلك المتجه الى منطق الوراق.

وفي ميدان مصطفي محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو، فقد ظهرت كثافات مرورية، وكذلك على محور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس، ومناطق وسط البلد، وأعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول ظهرت كثافات مرورية.

وأعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني ظهرت كثافات مرورية.

وفي نزلة ميدان المؤسسة وقليوب، ظهرت سيولة مرورية أمام قائدي المركبات وكذلك في منطقة الزمالك.