إزالة سوق الخضار القديم بالغردقة بعد نقل الباعة لمجمع نموذجي «صور»

أزالت أجهزة الغردقة، صباح اليوم الأحد، سوق الخضار القديم، والمعروف بـ«سوق البركة»، والذي يقع خلف شركة بيع المصنوعات المصرية بوسط ميدان الغردقة، وذلك باستخدام معدات مجلس المدينة، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر.

وجاءت الإزالة عقب نقل السوق إلى مجمع خدمات الدهار بالغردقة، فى نهاية شارع المصالح، لتقديم خدمة حضارية تليق بالمواطنين.

نقل سوق الخضار بالغردقة

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نقل سوق الخضار القديم بالغردقة، والمعروف بـ«سوق البركة»، إلى مجمع خدمات الدهار بالغردقة، جاء عقب نقل الباعة إلى المجمع الجديد، َوهو أول سوق نموذجي حضاري مغطى بالكاميرات، ومزود بنظام حماية مدنية ومنظومة بيئية للحفاظ على نظافة المكان، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الأسواق العشوائية.

إخلاء سوق الخضار بالغردقة

وأكد المحافظ إخلاء سوق الدهار الكائن بميدان الدهار خلف شركة بيع المصنوعات بهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من الأسواق العشوائية، والقضاء على التكدس المروري ونقله إلى مجمع خدمات الدهار الجديد، حيث أن المنطقة بها كثير من الخدمات، بجوار موقف النقل الداخلي وجراج سيارات ومبنى إداري ودورات مياه.

سوق حضاري نموذجي

يذكر أن السوق الجديد أول سوق حضاري نموذجي في الغردقة أنشئ بتكلفة 130 مليون جنيه، على مساحة 10 آلاف متر، ويضم 148 محلا بمساحات مختلفة، ومغطى بالكاميرات، ويخضع للرقابة للسيطرة على الأسعار.