مجلة «أكتوبر» تحذر من التصعيد مستمر بين بوتين وبايدن: العالم يدفع الثمن

أكّدت مجلة أكتوبر التي تصدر عن دار المعارف في عددها الجديد، أنَّه لا يبدو في الأفق أمل في توقف الحرب الروسية الأوكرانية وعودة الهدوء للساحة العالمية في ظل التصعيد المستمر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

مجلة أكتوبر

يقول الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية، إنَّ العالم بأسره يسدد فاتورة ذلك التصعيد بين القيادتين الأمريكية والروسية فما شهدناه من موجة تضخم غير مسبوقة وأزمات في سلاسل الإمداد وتوافر العديد من السلع وفي مقدمتها السلع الغذائية هو نتاج للحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعل فتيلها الصراع الروسي الأوروبي وأجج نيرانها الصراع الأمريكي الروسي.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف «أمين»، في تصريح لـ«الوطن» أن مجلة أكتوبر فتحت ملف خسائر العام الأول من الحرب الروسية الأوكرانية ورصدت توقعات الخبراء والمحللين العسكريين عن تداعيات استمرار تلك الحرب في عامها الثاني.

وتابع: وتضمنت صفحات أكتوبر إجابة عن تساؤلات المصريين حول «ماربورغ» الخطر الفيروسية الجديد الذي يهدد العالم!، بالإضافة إلى الأبواب الثابتة، ومنها: «استاد أكتوبر – آدم وحواء – تقارير دولية – شئون عربية – اتجاه الريح».

يذكر أنَّ «أكتوبر» مجلة سياسية اجتماعية عربية، تصدر صباح الأحد من كل أسبوع عن مؤسسة دار المعارف.