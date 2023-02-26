عاجل.. ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟.. تقرير رسمي يوضح 13 نصيحة مهمة

حصلت «الوطن» على تقرير رسمي توعوي بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث زلزال للحفاظ على السلامة، في إطار الأنشطة التوعوية للقضايا المختلفة، التي تعدها المراكز والمؤسسات البحثية المختصة بالزلازل، وتضمنت 13 إجراء عاجلا، وجاءت النصائح كما يلي.

1- لا تفزع وحاول التصرف بهدوء وعقلانية أينما كنت لحظة حدوث الزلزال.

2- ابتعد عن الأشياء غير المثبتة كالخزائن والرفوف والنوافذ.

3- اجلس أو تمدد تحت طاولة أو كنبة كبيرة الحجم.

4- افصل الكهرباء والغاز.

5- إن كنت تقود سيارتك عند حدوث زلزال، فعليك التوقف فورًا إلى جانب الطريق.

6- تجنب إيقاف المركبة تحت الجسور أو خطوط الضغط العالي.

7- لا تستخدم المصاعد الكهربائية، فقد تحدث انقطاعات كهربائية مفاجئة.

8- إذا كنت في المدرسة، يجب عند الاندفاع على السلم لكي لا يحدث انهيار له.

9- يجب أن يرقد الطلبة تحت المقاعد حتى يتوقف الزلزال.

10- عند الخروج إلى الفناء يجب أن يكون هذا باتباع المدرس دون تدافع.

11- لو كنت على شاطئ البحر، فابتعد عنه خوفًا من التعرض لموجات فيضانية.

12- لا تذهب إلى شاطئ منطقة تعرضت لزلزال شديد قبل 12 ساعة على الأقل.

13- بعد الزلزال تابع الأخبار والإرشادات التي تطلقها الجهات الرسمية من خلال الراديو أو وسائل الإعلام المتوفرة.