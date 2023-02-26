رئيس الوزراء: 17 تجمعا تنمويا لأهالي سيناء بتكلفة 6 مليارات جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية أنشأت 17 تجمعًا تنمويًا لأهالي سيناء بتكلفة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، لخدمة الطبيعة الثقافية للأهالي في سيناء، إذ أنّ هذه التجمعات متكاملة في السكن والعمل والزراعة والاستصلاح، وبه كل الخدمات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة ألقاها خلال فاعلية تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء: «في سبيل التحضر وزيادة نسبة التحضر في سيناء، كان اهتمام مصر بالتوسع في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة».

وتابع مدبولي: «موقع الإسماعيلية الجديدة كان في عام 2014 عبارة عن سبخات ومستنقعات وكانت هناك بعض الزراعات العشوائية، ولكن مع ازدواج القناة جرى تدشين مدينة الإسماعيلية الجديدة بالكامل، وهناك توسعات أخرى للرقعة الزراعية»، وواصل: «نتحدث عن تنمية حقيقية تحدث على الأرض كي تكون سيناء نموذجا من عملية التنمية التي تحدث في كل ربوع مصر».

وأردف: «نصيب سيناء من مدن الجيل الرابع والتطوير 4 مدن جديدة تستوعب حتى هذه اللحظة 50 ألف وحدة سكنية بتكلفة بلغت 18 مليار جنيه تستوعب 1.5 مليون نسمة، وسنبدأ في مدينة بئر العبد الجديدة، ولدينا مدينة الإسماعيلية الجديدة وهي جوهرة في شرق القناة ونفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبها 33 ألف وحدة وتقدم للمواطنين خدمات على أعلى مستوى».