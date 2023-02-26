انخفاض أسعار الفراخ اليوم في الأسواق.. وتوقعات بمزيد من التراجع

تراجع وانخفاض كبير شهدته أسعار الفراخ اليوم في جميع الأسواق، بعد أن انخفضت الأسعار في جميع المزارع، ما أثر بشكل كبير على أسعارها عندما تصل للمستهلك في جميع الأسواق المحلية.

وانخفضت أسعار الفراخ اليوم داخل جميع المزارع بنحو 16 جنيها، حيث سجل سعرها اليوم نحو 65 جنيها، ويصل سعرها في المحلات إلى 75 جنيها، ما يعني بداية انخفاض كبير في أسعار الفراخ بجميع الأسواق، وفقا تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

انخفاض أسعار الفراخ

انخفضت أسعار الفراخ اليوم في المزارع، نحو 16 جنيهًا للكيلو الواحد، على النحو التالي:

- سجل سعر كيلو الفراخ اليوم 65 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 75 جنيها للكيلو.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 100 جنيه للكيلو بالمزرعة.

- سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 37 جنيهًا بالمزارع.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق التجارية

- أسعار الفراخ اليوم بين 75 لـ80 جنيهًا للكيلو، وبعد انخفاضها.

- أسعار الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات للكيلو.

- الفراخ الأمهات تسجل نحو 45 جنيهًا للكيلو.

- كيلو أوراك الفراخ اليوم ليتراوح بين 75 لـ80 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الهياكل اليوم 40 جنيهًا.

- وصل سعر الكبد والقوانص إلى 80 جنيها.

- بلغ سعر كيلو أجنحة الدجاج نحو 50 جنيها.

- تراوح سعر البانيه اليوم بين 160 و180 جنيها.