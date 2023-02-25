«التموين»: انخفاض أسعار الفراخ الحية 13 جنيها.. والمواطن خط أحمر

أكد الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدواجن المستوردة موجودة في جميع المنافذ والمعارض بـ65 جنيهًا وبكميات كبيرة.

خفض أسعار الدواجن

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «نشجع الصناعة المصرية، وندعم صناعة الدواجن، فمصر بها استثمارات تقدر بالمليارات، وندعم المواطن أولا، فهو خط أحمر، وأوجه الشكر للدولة المصرية والحكومة ووزارة التموين، وكل من ساهم في خفض أسعار الدواجن، إذ جرى خفض سعر الفراخ الحية 13 جنيها للكيلو خلال يوم واحد».

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: «نشكر الدولة المصرية التي تفرض بسياساتها القوية خفض الأسعار، حذرنا في أكثر من مناسبة من ارتفاعها دون مبررات».

5 أجهزة للرقابة على الدواجن المستوردة

وواصل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: «الفراخ المستوردة تدخل مصر تحت رقابة صارمة من قبل 5 أجهزة رقابية في الدولة، ويتم أخذ عينات منها بسرية تامة، وبعد انتهاء الـ5 عينات وتكون مطابقة للمواصفات يجرى تداولها، نستورد فراخ برازيلي منذ 20 سنة ولا مشكلة فيها، وموجودة في جميع أسواق العالم».