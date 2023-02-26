أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق.. تراجع كبير للكيلو في المزارع

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أنّ أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة سجلت 65 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بـ75 جنيهًا، ما يعني بداية انخفاض كبير في أسعار الفراخ البيضاء.

وأشار رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى أنّ انخفاض أسعار الفراخ البيضاء جاء بعد توفير الحكومة الكميات المطلوبة من الأعلاف، إضافة إلى قرارها باستيراد الفراخ البرازيلي لتوفير احتياجات المواطنين قبل شهر رمضان ولسد الفجوة، مشيرًا إلى أنّ الاستيراد لن يؤثر نهائيا على الصناعة المحلية للفراخ البيضاء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وأعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، اليوم، أنّ أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع، تراجعت نحو 16 جنيهًا للكيلو الواحد، كما يلي.

- بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 65 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

- وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم لتصل إلى 100 جنيه للكيلو بالمزرعة.

- وصلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم إلى نحو 37 جنيهًا للكيلو في المزارع.

منافذ بيع الفراخ المجمدة اليوم

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيع الفراخ البلدي المجمدة المحلية الصنع، في منافذ الوزارة بأحياء ومحافظات الجمهورية كافة، وتتضمن منافذ الجمعيات الاستهلاكية، ومعارض أهلا رمضان، إضافة إلى منافذ كلنا واحد، كما جرى توفير أطنان منها في السيارات المتنقلة في جميع الشوارع والميادين بالمحافظات.