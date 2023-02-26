أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس شخص في المعادي بعد قليل

تنظر محكمة جنح المعادي المنعقدة في زينهم، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس أحد الأشخاص يدعى «كريم»، في منطقة شارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي، أثناء قيادته سيارته برعونة ما تسبب في وفاته.

قيادة السيارة برعونة

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، أنّه دهس المجني عليه «كريم. ض، 16 عامًا، طالب»، عمدًا من غير سبق إصرار، أثناء قيادته سيارته برعونة في منطقة شارع الخمسين في منطقة زهراء المعادي، ما أسفر عن وفاته فور وصوله إلى المستشفى قبل إسعافه.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من الخدمات المعينة يفيد بوقوع حادث سير مروري، في منطقة شارع الخمسين، ما أسفر عن مصرع شخص، وجرى القبض على المتهم من قبل الأهالي وتسليمه للأجهزة الأمنية بعد إيقاف السيارة التي كان يقودها برعونة.

التحقيق في الواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.