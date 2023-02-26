مدبولي: إنشاء وتطوير 50 مركزا صحيا ومستشفى بـ4 مليارات جنيه في سيناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة أنشأت وطورت 50 مستشفى ومركز صحي في سيناء بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنَّه جرى تطوير وإنشاء 12 مستشفى بالكامل بجانب 38 مركزًا ووحدة طبية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمة ألقاها خلال فاعلية تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء، أنه جاري إحداث تطوير شامل لمستشفى طابا ومستشفى سانت كاترين.

ولفت إلى أنَّه جرى تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأصبحت أول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية، تزامنا مع استضافة المدينة لمؤتمر المناخ COP27، إذ تطبق كل العمارة الخضراء.

وأوضح أنَّ قصور الثقافة أصبحت منتشرة في مدن سيناء، كما اهتمت الدولة بتطوير بالمدن الشبابية ومراكز الشباب.

وأفاد بأنَّه جرى التركيز على 3 محاور رئيسية في التنمية الاقتصادية وهي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية الصناعية والتنمية السياحية.

ولفت أنَّ سيناء تتمتع بمساحات كبيرة قابلة لاستزراعها ولكن التحدي هو توفير المياه لإمكانية زراعة هذه الأراضي، ورؤية الدولة اليوم هو إضافة الرقعة الزراعية في سيناء 450 ألف فدان، وإنشاء 5 مناطق صناعية جديدة.

وأشار إلى أنَّه في مجال الاستصلاح الزراعي، ما تحقق في سيناء معجزة بكل المقاييس، حيث يوجد مشروعين من أكبر وأعقد المشروعات التي تمت تنفيذها في العالم والموجودين على أرض سيناء لضخ المياه وزيادة الرقعة الزراعية في سيناء، فكانت الرقعة الزراعية في 2014 تبلغ 224 ألف فدان بينما حاليا ومع التنفيذ الحاصل على الأرض ستتجاوز المساحة 675 ألف فدان.

وأوضح أنَّه من أهم هذه المشروعات هي محطة معالجة بحر البقر والذي يضخ حوالي 6 ملايين متر مكعب من المياه إلى سيناء للزراعة، وجرى تنفيذ هذه المحطة في وقت قياسي، وجاري تنفيذ خط لربط المياه بالمناطق المستهدفة للاستصلاح للوصول لمئات الكيلومترات الصالحة للزراعة.

وتابع: «المشروع الثاني هو مشروع مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب، لاستزراع 50 ألف فدان، ويعد من المشروعات شديدة التعقيد، وجاري استكمال البنية الأساسية لمآخذ مياه الري بترعة الشيخ جابر لاستصلاح الـ90 ألف فدان الموجودة في مناطق رابعة وبئر العبد».