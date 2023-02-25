هل ينوي بايدن الترشح لولاية ثانية لرئاسة أمريكا؟.. تصريحات زوجته تثير الجدل

أثارت جيل بايند، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجدل، بعدما أعلنت أن الرئيس البالغ من العمر 80 عامًا، وهو أكبر رئيس سنًا في تاريخ الولايات المتحدة، ينوي خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024 لولاية ثانية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بايدن: لست بعجلة من إعلان ترشحي

وفي وقت سابق، أكدت زوجة الرئيس الأمريكي، جيل بايدن، نيته للترشح مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه يتبقى متى وأين سيتم الإعلان عن ذلك.

وسُئل بايدن في مقابله لقناة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، عن تصريحات زوجته، ليرد قائلًا: إنه ليس في عجلة من أمره لإعلان ترشحه.

بايدن يجيب عن هل عمره الكبير سيؤثر على ترشحه أم لا؟

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن لديه الكثير من الأمور الأخرى التي تحتاج إلى التركيز عليها لتحقيقها على المدى القصير قبل أن يبدأ في حملة انتخابية أخرى، كما سُئل عن عمره إذا كان سيؤثر على ترشحه أو لا، فأجاب: «كلا، لكن من جانب الناس فهو أمر سيثيرهم وهذا أمر مشروع تمامًا».

وأضاف: «على الناس مراقبتي وخاصة خلال النصف الأول من عهدي، والحكم بأنفسهم».

وأجرى بايدن فحص طبي شامل الأسبوع الماضي، وظهرت التقارير أنه يتمتع بصحة جيدة ونشاط غير عادي وقادر على أداء واجباته تجاه الولايات المتحدة دون أدنى خوف.