القائمة الكاملة لـ أسماء مسلسلات رمضان 2023.. دراما تاريخية ووطنية

أيام قليلة تفصل الجمهور عن بداية موسم الدراما الرمضانية 2023، وذلك بعد ما أضحت خريطة النهائية للموسم، ويبحث المشاهدون عن قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2023، والتي تشهد تنوعا بشكل كبير بين الدراما الاجتماعية والتاريخية، فضلا عن الكوميديا التي يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم.

وتضم قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2023 مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية منها «الكتيبة 101» الذي ينتمي لنوعية الدراما الوطنية، ويجمع في بطولته آسر ياسين وعمرو يوسف، ويحمل توقيع المخرج محمد سلامة، بينما تعود الدراما التاريخية في مسلسل «رسالة الإمام» بطولة الفنان خالد النبوي، والذي يجسد خلاله رحلة الإمام الشافعي.

أسماء مسلسلات رمضان 2023

«العمدة»: تأليف وإخراج محمد سامي

بطولة: محمد رمضان، زينة، مي كساب، وهالة صدقي

«سره الباتع»

مأخوذ عن رواية للكاتب يوسف إدريس، إخراج خالد يوسف

بطولة: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي وأحمد عبد العزيز

«الكتيبة 101»

تأليف إياد صالح - إخراج محمد سلامة

بطولة: آسر ياسين وعمرو يوسف

«رسالة الإمام»

تأليف محمد هشام عبية - إخراج الليث حجو

بطولة: خالد النبوي، نضال الشافعي، أروى جودة وحمزة العيلي

«الكبير أوي»

تأليف مصطفى صقر - إخراج أحمد الجندي

بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، هشام إسماعيل بيومي فؤاد

«سوق الكانتو»

تأليف هاني سرحان - إخراج حسين المنباوي

بطولة: أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب وعبد العزيز مخيون

«عملة نادرة»

تأليف مدحت العدل - إخراج محمد جمال العدل

بطولة: نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد وجومانا مراد

«ضرب نار»

تأليف ياسر عبد الرحمن- إخراج مصطفى فكري

بطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، مها نصار وسهير المرشدي

«1000 حمدالله على السلامة»

تأليف محمد ذو الفقار - إخراج عمرو صلاح

بطولة: يسرا، شيماء سيف، ومحمد ثروت

«جميلة»

تأليف أيمن سلامة - إخراج سامح عبد العزيز

بطولة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق وهاني عادل

«حضرة العمدة»

تأليف إبراهيم عيسى - إخراج عادل أديب

بطولة: روبي، بسمة، محمود عبد المغني وسميحة أيوب

«تحت الوصاية»

تأليف خالد وشيرين دياب - إخراج محمد شاكر خضير

بطولة: منى زكي، دياب، نسرين أمين، أحمد خالد صالح وخالد كمال

«الصفارة»

تأليف أحمد أمين - إخراج علاء إسماعيل

بطولة: أحمد أمين، محمد رضوان، آيه سماحة وطه دسوقي

«علاقة مشروعة»

تأليف سماح الحريرى - إخراج خالد مرعي

بطولة: ياسر جلال، مي عمر وداليا مصطفى

«مذكرات زوج»

تأليف محمد سليمان عبد الملك - إخراج تامر نادي

بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي وعائشة بن أحمد

«جات سليمة»

إخراج إسلام خيري

بطولة: دنيا سمير غانم، محمد سلام، هالة فاخر وبيومي فؤاد